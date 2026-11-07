Reconocieron al último canillita que recorre Villa Mercedes en bicicleta: tiene 75 años

En el marco del Día del Canillita, se destaca la historia de Felipe Pérez, el último canillita de Villa Mercedes. A sus 75 años, Felipe recorre la ciudad en bicicleta, entregando diarios y revistas a sus clientes.

"No usa celular ni GPS", afirma Jorge Daffra, dueño de una de las distribuidoras más importantes de la zona, quien habló de la historia de Felipe, quien desde hace más de 40 años realiza esta labor.

En diálogo con Cadena 3, Daffra comentó que "Felipe es un ícono en nuestra comunidad". Y agregó: "Su dedicación y esfuerzo son admirables".

Felipe, conocido y premiado por el municipio y el Concejo Deliberante de Villa Mercedes, mantiene un excelente estado de salud. "Aunque llueva, truene o pase lo que pase, él entrega el diario", aseguró.

El Día del Canillita, celebrado el 7 de noviembre, invita a reflexionar sobre los oficios que han ido desapareciendo con el tiempo. Aunque aún quedan algunos canillitas en la ciudad, la figura de Felipe se vuelve cada vez más única en la ciudad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Mauricio Conti.