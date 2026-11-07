Quiniela matutina: conocé los números ganadores de este sábado 7 de noviembre

El número de sorteo 18936 de la quiniela matutina se llevó a cabo el sábado 7 de noviembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 2013, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Yeta).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2013

2° 4102

3° 5986

4° 7888

5° 6786

6° 4653

7° 2596

8° 3543

9° 4914

10° 6300

11° 8394

12° 4817

13° 3930

14° 9515

15° 0427

16° 5927

17° 3534

18° 6968

19° 9624

20° 6314