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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de este sábado 7 de noviembre

El sorteo número 18936 se realizó a las 15 horas, destacando el número 2013 en la primera posición, conocido como "A primera (La Yeta)".

07/11/2026 | 15:19Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 18936 de la quiniela matutina se llevó a cabo el sábado 7 de noviembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 2013, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Yeta).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2013
2° 4102
3° 5986
4° 7888
5° 6786
6° 4653
7° 2596
8° 3543
9° 4914
10° 6300
11° 8394
12° 4817
13° 3930
14° 9515
15° 0427
16° 5927
17° 3534
18° 6968
19° 9624
20° 6314

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18936 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 7 de noviembre a las 15:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 2013, conocido como "A primera (La Yeta)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en la nota de Cadena 3.

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