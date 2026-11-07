En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Def. y Justicia

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Ctral. vs. Estudiantes (RC)

Rosario

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy sábado 7 de noviembre.

El sorteo número 31661 de la quiniela vespertina se realizó el sábado 7 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 4565, correspondiente a "A primera (El Cazador)". Conocé todos los resultados.

07/11/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El sorteo número 31661 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el sábado 7 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 4565, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cazador).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4565
2° 3492
3° 0596
4° 4533
5° 8710
6° 2493
7° 6093
8° 1065
9° 5131
10° 4133
11° 2912
12° 6202
13° 9190
14° 3238
15° 5391
16° 5500
17° 0279
18° 8796
19° 8868
20° 6530

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31661 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 7 de noviembre a las 18:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4565.

¿Qué significa el número 4565?
Se interpreta como "A primera (El Cazador)".

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, comenzando con 4565.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf