Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy sábado 7 de noviembre.
El sorteo número 31661 de la quiniela vespertina se realizó el sábado 7 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 4565, correspondiente a "A primera (El Cazador)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 31661 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el sábado 7 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 4565, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cazador).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4565
2° 3492
3° 0596
4° 4533
5° 8710
6° 2493
7° 6093
8° 1065
9° 5131
10° 4133
11° 2912
12° 6202
13° 9190
14° 3238
15° 5391
16° 5500
17° 0279
18° 8796
19° 8868
20° 6530
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31661 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 7 de noviembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4565.
¿Qué significa el número 4565?
Se interpreta como "A primera (El Cazador)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, comenzando con 4565.