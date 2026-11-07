Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy sábado 7 de noviembre.

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El sorteo número 31661 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el sábado 7 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 4565, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cazador).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4565

2° 3492

3° 0596

4° 4533

5° 8710

6° 2493

7° 6093

8° 1065

9° 5131

10° 4133

11° 2912

12° 6202

13° 9190

14° 3238

15° 5391

16° 5500

17° 0279

18° 8796

19° 8868

20° 6530