Investigan la muerte de una mujer y su hijo de seis años en un río de Santa María de Punilla

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín investiga la muerte de una mujer de 39 años y de su hijo de seis, cuyos cuerpos fueron encontrados en un río, en la zona del balneario La Pasarela, en el barrio Villa Caeiro de Santa María de Punilla.

Las víctimas fueron identificadas como Noelia Rocío Sánchez y Benicio Sánchez, oriundos de la ciudad santafesina de Roldán. Ambos habían viajado a las sierras cordobesas para pasar unos días en la casa de familiares.

El cuerpo de la mujer fue hallado el viernes 6 de noviembre, a las 15.30. Tras una intensa búsqueda realizada por personal de la Policía de Córdoba en la zona, el del niño fue encontrado este sábado 7, a las 9.30.

Según el informe preliminar de la autopsia, la madre falleció por asfixia por inmersión. En tanto, se aguarda el resultado del estudio forense sobre el cuerpo de su hijo para determinar la causa de su muerte.

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Informe de Tomás Villagra.