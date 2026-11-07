Investigan la muerte de una mujer y su hijo de seis años en un río de Santa María de Punilla
Eran oriundos de Roldán, Santa Fe, y estaban de visita en la casa de familiares. Los cuerpos fueron hallados entre el viernes y este sábado. La autopsia preliminar confirmó que la madre murió por ahogamiento.
07/11/2026 | 11:12Redacción Cadena 3
FOTO: Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)
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Audio. Córdoba: investigan la muerte de una mujer y su hijo de 6 años en un río de Santa María de Punilla
Una mañana para todos
La Fiscalía de Instrucción de Cosquín investiga la muerte de una mujer de 39 años y de su hijo de seis, cuyos cuerpos fueron encontrados en un río, en la zona del balneario La Pasarela, en el barrio Villa Caeiro de Santa María de Punilla.
Las víctimas fueron identificadas como Noelia Rocío Sánchez y Benicio Sánchez, oriundos de la ciudad santafesina de Roldán. Ambos habían viajado a las sierras cordobesas para pasar unos días en la casa de familiares.
El cuerpo de la mujer fue hallado el viernes 6 de noviembre, a las 15.30. Tras una intensa búsqueda realizada por personal de la Policía de Córdoba en la zona, el del niño fue encontrado este sábado 7, a las 9.30.
Según el informe preliminar de la autopsia, la madre falleció por asfixia por inmersión. En tanto, se aguarda el resultado del estudio forense sobre el cuerpo de su hijo para determinar la causa de su muerte.
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Informe de Tomás Villagra.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una mujer de 39 años y su hijo de seis fueron encontrados muertos en un río.
¿Quiénes son las víctimas? Las víctimas son Noelia Rocío Sánchez y Benicio Sánchez, oriundos de Roldán.
¿Cuándo fueron encontrados los cuerpos? El cuerpo de la madre fue hallado el 6 de noviembre y el del niño el 7 de noviembre.
¿Dónde se encontraron los cuerpos? Los cuerpos fueron encontrados en el río, en el balneario La Pasarela, en Santa María de Punilla.
¿Cómo falleció la madre? La madre falleció por asfixia por inmersión según el informe preliminar de la autopsia.
¿Por qué se investiga el caso? Se investiga para establecer las circunstancias de los hechos ocurridos.