Marc Márquez se impone en Qatar y se acerca a su octavo título en Moto GP

FOTO: Marc Márquez fue el mejor de la sprint en Qatar.

Buenos Aires, 7 de noviembre (NA) – El español Marc Márquez, piloto de Ducati, logró alzarse con la victoria en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2026 de Moto GP, marcando su décimo triunfo en sprints de la temporada y acercándose a su octavo título mundial en la categoría.

La carrera comenzó con Márquez en el segundo puesto, pero rápidamente superó al italiano Marco Bezzecchi, de Aprilia, tras una relanzada por una bandera roja, y no enfrentó problemas para obtener la victoria.

El sábado se cerró la actividad en el circuito de Lusail, mientras que la carrera principal se llevará a cabo este domingo 8 de noviembre a las 13:00 (hora argentina).

En un evento lleno de adrenalina, Marco Bezzecchi tuvo un buen inicio desde la pole position, pero Márquez estuvo cerca desde el comienzo. En la primera vuelta, un accidente involucrando al piloto de Gresini, Fermín Aldeguer, y Francesco Bagnaia provocó una bandera roja, lo que permitió a Márquez aprovechar su experiencia y tomar la delantera en la relanzada.

A pesar de que Bezzecchi intentó recuperar la posición, su caída en la cuarta vuelta selló su destino, dejándolo sin opciones de ser campeón tras el triunfo de Márquez.

En medio de la carrera, Jorge Martín también tuvo su momento, superando a Fabio Di Giannantonio, aunque perdió la posición en la última vuelta.

Con esta victoria, Márquez se posiciona 49 puntos por delante de Jorge Martín, con 74 puntos aún en juego, lo que lo acerca cada vez más a su octavo título mundial en Moto GP.