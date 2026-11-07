Crimen en la zona noroeste: mataron a tiros a un hombre de 37 años

Un hombre de 37 años, de apellido Gauna, fue asesinado a balazos este sábado pasadas las 3 en French y San Gerónimo, en la zona noroeste de Rosario. Según los primeros datos, fue atacado en la vía pública y, pese a estar gravemente herido, logró llegar hasta la casa de su pareja, donde se desplomó.

El ataque ocurrió mientras pasaba un tren carguero por el sector. Durante una recorrida, efectivos policiales encontraron dos vainas servidas de una pistola calibre 9 milímetros. La víctima fue asistida por personal médico, pero ya había fallecido cuando llegaron.

Gauna vivía en inmediaciones de Felipe Moré y French, cerca del lugar donde recibió los disparos. Hasta el momento no trascendieron datos sobre el autor o los autores del homicidio.

La fiscal Marina Vigo fue notificada del caso y trabaja junto con personal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (Uval) de la Policía de Investigaciones. El crimen ocurrió en un sector de Empalme Graneros donde, en marzo de 2025, fue asesinado Agustín “Pelo” Rosales, en un hecho atribuido a integrantes de la banda de Francisco Riquelme.