Boca y un desafío histórico: las ocho finales que puede jugar en 42 días para ganar cinco títulos

Boca consiguió el primer objetivo de la temporada al quedarse con la Tabla Anual, pero el calendario todavía le reserva una seguidilla de definiciones que puede convertir el cierre de 2026 en uno de los más importantes de su historia reciente.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tiene por delante ocho partidos de eliminación directa en distintas competencias. Si logra avanzar en todas las instancias, podría disputar cinco títulos en poco más de un mes y extender su temporada hasta el 19 de diciembre.

La exigencia será máxima: además de la final de la Copa Sudamericana, el Xeneize afrontará la semifinal de la Copa Argentina, los playoffs del Torneo Clausura y, si consigue ese campeonato, el Trofeo de Campeones ante Belgrano.

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La Copa Argentina, el primer desafío

La próxima parada será el sábado 14 de noviembre, cuando Boca enfrente a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina. El encuentro se jugará desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Si consigue la clasificación, el conjunto de Arruabarrena disputará la final el miércoles 2 de diciembre frente a Platense, dirigido por Martín Palermo. La definición tendrá un condimento especial por la presencia del exdelantero y referente de la historia xeneize en el banco del Calamar.

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La final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro

El compromiso internacional será uno de los grandes objetivos del cierre de temporada. El sábado 21 de noviembre, Boca jugará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, desde las 19.30, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

El Xeneize buscará volver a conquistar un título continental después de la Recopa Sudamericana de 2008. Para Arruabarrena, además, será una oportunidad de conseguir su primer trofeo internacional como entrenador del club.

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Los cuatro partidos que puede jugar en el Clausura

Boca también está clasificado a los playoffs del Torneo Clausura. Si supera cada instancia, deberá disputar cuatro encuentros más:

Octavos de final: miércoles 25 de noviembre.

Cuartos de final: domingo 29 de noviembre.

Semifinales: domingo 6 de diciembre.

Final: sábado 12 de diciembre, en el estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones de América de La Plata.

La agenda podría superponer la definición de la Copa Argentina con los cruces del Clausura. Si Boca llega a ambas finales, tendrá que administrar los tiempos de recuperación y el desgaste de sus futbolistas en una etapa decisiva.

El Trofeo de Campeones, el último objetivo

La posibilidad de sumar una quinta conquista aparece en el horizonte del Xeneize. Si se consagra campeón del Torneo Clausura, tendrá que disputar el Trofeo de Campeones ante Belgrano, ganador del Apertura.

Ese encuentro está previsto para el 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y podría convertirse en el último compromiso de una temporada extraordinaria.

De esta manera, Boca ya tiene asegurado el título de la Tabla Anual y puede ir por otros cuatro trofeos: la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

El desafío será sostener el rendimiento en medio de un calendario cargado de partidos decisivos. Si gana todas las finales que tiene por delante, el equipo de Arruabarrena podría cerrar el año con cinco títulos en apenas 42 días.