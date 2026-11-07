¡Gritalo Franco! Colapinto celebró el título de Boca junto a Bizarrap en el paddock de Interlagos

El piloto argentino Franco Colapinto se tomó un respiro tras completar su actividad en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y aprovechó el cierre de la jornada para seguir la consagración de Boca Juniors en la Tabla Anual del fútbol argentino.

Fanático reconocido del conjunto xeneize, el corredor de Alpine observó el encuentro en el que Boca derrotó a Defensa y Justicia y aseguró el primer puesto de la clasificación anual, resultado que le permitió coronarse campeón de esa tabla pese al triunfo de Rosario Central sobre Estudiantes de Río Cuarto.

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Colapinto siguió las alternativas del partido junto al productor musical Bizarrap, uno de sus amigos más cercanos. Ambos observaron el encuentro a través de una computadora portátil antes de abandonar el autódromo de Interlagos. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales por el propio artista y por su representante, María Catarineu, donde se pudo ver al piloto concentrado en las incidencias del compromiso disputado en La Bombonera.

La distensión llegó después de una jornada exigente para el argentino en el circuito paulista. Bajo condiciones meteorológicas adversas y con una pista marcada por la lluvia, Colapinto sufrió problemas de adherencia y degradación de neumáticos durante la sesión clasificatoria.

El piloto de Pilar finalizó inicialmente en el 17° puesto, aunque avanzó dos posiciones en la grilla luego de las sanciones aplicadas a Lewis Hamilton y Max Verstappen. De esta manera, el representante de Alpine partirá desde la 15ª colocación en la carrera del domingo.

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Mientras espera una nueva oportunidad para sumar puntos en la máxima categoría, Colapinto encontró un momento para celebrar a la distancia la conquista de Boca, el club del que se ha declarado simpatizante en numerosas ocasiones.