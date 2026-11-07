Enner Valencia considera su gol de campeonato con Boca uno de los más importantes de su carrera

FOTO: Valencia puso el gol del campeonato entre los mejores de su carrera

El delantero ecuatoriano de Boca, Enner Valencia, ubicó el agónico gol de la victoria y la consagración como campeón de Liga ante Defensa y Justicia entre los mejores de su carrera: "En caliente digo que, sin ninguna duda, podemos analizarlo, pero por la fiesta que se hizo, lo ponemos entre los primeros".

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Valencia marcó a los 51 minutos del complemento el tanto que le dio el título al "Xeneize" como el equipo más regular del año en el fútbol argentino y brindó detalles sobre el pensamiento que tuvo desde su llegada al club: "Sabía que venía al mejor club de Sudamérica, sabía que la exigencia iba a ser así, como lo que estamos viviendo, pero cuando comencé a vivir la interna de Boca me preparé mucho más de lo que había pensado para estos momentos".

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