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Enner Valencia considera su gol de campeonato con Boca uno de los más importantes de su carrera

El ecuatoriano volvió a ser el héroe del "Xeneize", al marcar, sobre el final, el tanto que le dio la consagración como Campeón de Liga.

07/11/2026 | 20:41Redacción Cadena 3

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Valencia puso el gol del campeonato entre los mejores de su carrera

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El delantero ecuatoriano de Boca, Enner Valencia, ubicó el agónico gol de la victoria y la consagración como campeón de Liga ante Defensa y Justicia entre los mejores de su carrera: "En caliente digo que, sin ninguna duda, podemos analizarlo, pero por la fiesta que se hizo, lo ponemos entre los primeros".

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Valencia marcó a los 51 minutos del complemento el tanto que le dio el título al "Xeneize" como el equipo más regular del año en el fútbol argentino y brindó detalles sobre el pensamiento que tuvo desde su llegada al club: "Sabía que venía al mejor club de Sudamérica, sabía que la exigencia iba a ser así, como lo que estamos viviendo, pero cuando comencé a vivir la interna de Boca me preparé mucho más de lo que había pensado para estos momentos".

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Lectura rápida

¿Qué hizo Enner Valencia?
Marcó el gol de la victoria que le dio el título a Boca en la Liga.

¿Cuándo fue el gol?
El gol fue anotado a los 51 minutos del segundo tiempo.

¿Contra quién fue el partido?
El partido fue contra Defensa y Justicia.

¿Qué destacó Valencia sobre su gol?
Dijo que lo considera uno de los mejores de su carrera por la celebración que generó.

¿Qué sabía Valencia al llegar a Boca?
Tenía conocimiento de que llegaba al mejor club de Sudamérica y de la alta exigencia que esto implicaba.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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