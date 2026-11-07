Trump busca a Dana White como secretario de prensa, pero el empresario rechaza la oferta

Buenos Aires, 7 de noviembre (NA) -- En el día de hoy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que le ofreció al director general de Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, el cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca. Sin embargo, se informa que el empresario habría decidido no aceptar la propuesta.

En su cuenta de Truth Social, Trump expresó que invitó a White a llevar consigo asistentes, mencionando a varios luchadores de la UFC. "Me complace anunciar que al Gran Dana White, un Luchador y Guerrero violento, le fue ofrecido el puesto de secretario de prensa de Estados Unidos", publicó Trump.

"Le solicité que trajera consigo asistentes, aunque algunos no sean de nuestro país. Necesitamos que estas personas nos defiendan ante la Izquierda Lunática. Dana será un secretario de prensa como ningún otro. ¡Dana, por favor, toma el puesto!", agregó Trump en su mensaje.

Tras el anuncio, White compartió en Instagram una imagen de sí mismo detrás del atril de la sala de prensa de la Casa Blanca, con la frase: "En el siguiente capítulo".

El gobierno estadounidense enfrenta una vacante en el cargo de portavoz, tras la renuncia de Katie Zacharia, quien ocupó el puesto durante solo una semana y fue objeto de críticas por su desempeño en su primera conferencia de prensa, donde se mostró errática e insegura.