Instituto y Newells empatan en un emocionante duelo en Alta Córdoba

Buenos Aires, 7 noviembre (NA) - Instituto Atlético Central Córdoba y Newells empataron 2 a 2 en un intenso partido disputado en el Estadio Monumental Presidente Perón, de Alta Córdoba, en el marco de la fase de grupos de la Liga Profesional.

La "Gloria" se adelantó en el primer tiempo gracias a un gol de Suarez a los 6 minutos. Sin embargo, los rosarinos reaccionaron en la segunda mitad, logrando dar vuelta el marcador con tantos de Walter Nuñez y Mazzanti a los 66 y 79 minutos, respectivamente.

Cuando parecía que los locales se resignarían a perder en casa, ya en tiempo de descuento, Matías Tissera apareció para marcar el gol del empate, salvando a su equipo de la derrota.

Durante el primer tiempo, los locales dominaron el juego, mostrando un buen manejo de la pelota y un sólido mediocampo. Su delantera, que se mostró activa y creativa, supo aprovechar los espacios para irse al descanso con la ventaja inicial.

Sin embargo, la historia cambió en la segunda mitad. La visita salió decidida a cambiar el rumbo del partido, mostrando mayor ambición y mejor posicionamiento en el campo. A pesar de que Instituto tuvo algunas aproximaciones, las mejores oportunidades fueron para la "Lepra".

No fue sorpresa entonces que Walter Nuñez abriera el camino para la remontada, seguido por el gol de Mazzanti, que puso a Newells en ventaja.

Cuando todo parecía indicar que Instituto perdería su invicto en casa, Matías Tissera logró marcar el empate, manteniendo la racha de seis partidos ganados en el Monumental.

Con este resultado, la Gloria se aseguró el primer puesto de la Zona A y se prepara para enfrentar a Huracán, octavo de la Zona B, en los octavos de final.

Este cruce se llevará a cabo el fin de semana del 21 de noviembre en el estadio Mario Kempes, dado que el Monumental de Alta Córdoba estará ocupado por un recital de María Becerra.

Por su parte, Newells deberá viajar a La Paternal para enfrentar a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona.