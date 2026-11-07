Fórmula 1: Colapinto avanzó y partirá desde el 15° lugar en el Gran Premio de Brasil

Buenos Aires, 7 noviembre (NA) – El piloto argentino Franco Colapinto ha tenido una mejora en su posición de salida para el Gran Premio de Brasil, gracias a una serie de sanciones impuestas a otros cinco competidores. Esto lo posiciona en el décimoquinto lugar, al volante de su Alpine, para la carrera que se disputará este domingo.

Colapinto había tenido una clasificación complicada, ya que en condiciones de lluvia no logró superar el primer corte, terminando en el puesto 17. Sin embargo, los comisarios de la FIA decidieron sancionar a varios pilotos, entre ellos Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc y Lewis Hamilton (Ferrari), así como a Sergio "Checo" Pérez (Cadillac), todos ellos penalizados por realizar cambios en sus unidades de potencia. Además, George Russell (Mercedes) recibió un recargo por reemplazar su motor de combustión.

A pesar de marcar un tiempo de 1:33.327 en su mejor vuelta, Colapinto no logró avanzar más allá del primer corte de clasificación, aunque superó a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

La pole position fue conseguida por el británico Lando Norris, quien fue campeón de la Fórmula 1 el año pasado con su McLaren. El segundo lugar fue inicialmente para Russell, pero debido a la sanción, este puesto fue asignado a su compañero de equipo, Kimi Antonelli.

La clasificación tuvo una demora de casi una hora y media a causa de la lluvia, ya que la FIA no permitió el uso de neumáticos de lluvia extrema en momentos de alta precipitación, lo que impidió que Colapinto pudiera demostrar su mejor rendimiento.

A pesar de que Colapinto mejoró sus tiempos de forma constante, reduciendo su tiempo en más de seis segundos, no fue suficiente para evitar la eliminación en la primera ronda. En la siguiente fase, la Q2 se desarrolló con normalidad, utilizando neumáticos intermedios mientras la lluvia amainaba, lo que permitió a pilotos con autos menos competitivos, como Fernando Alonso, destacar al clasificar en séptimo lugar con su Aston Martin.

La segunda parte de la clasificación se interrumpió por un accidente de Rafael Camara, lo que causó un retraso en la Q3 y permitió que la lluvia regresara con más intensidad.

Con este panorama, los equipos decidieron realizar una única vuelta rápida antes de resguardar sus autos en los boxes, buscando evitar posibles accidentes, con Lando Norris como el más rápido en esta etapa.

La grilla de partida para el Gran Premio de Brasil, que se llevará a cabo este domingo en el circuito de Interlagos a las 14 horas (hora argentina), es la siguiente:

Lando Norris (McLaren)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Nico Hülkenberg (Audi)

Isack Hadjar (Red Bull)

Oliver Bearman (Haas)

George Russell (Mercedes)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Alexander Albon (Williams)

Oscar Piastri (McLaren)

Rafael Camara (Haas)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Carlos Sainz (Williams)

Charles Leclerc (Ferrari)

Franco Colapinto (Alpine)

Pierre Gasly (Alpine)

Lance Stroll (Aston Martin)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Max Verstappen (Red Bull)

Sergio Pérez (Cadillac)