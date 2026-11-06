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Murió Gastón Reartes, histórico operador de La Popu

Fue en la madrugada de este viernes en el Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba, tras dos semanas de una dura lucha contra complicaciones en su salud.

06/11/2026 | 08:06Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Gastón Reartes, histórico operador de La Popu.

FOTO: Gastón Reartes, histórico operador de La Popu.

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El aire de la radiofonía cordobesa viste luto. Este viernes falleció Gastón Reartes, el histórico operador de La Popu y una pieza fundamental del programa Para Todos, conducido por Titi Ciabattoni y producido por Roberto Pratto.

Su deceso se produjo de madrugada en el Sanatorio Allende de la capital provincial, luego de que su cuadro de salud experimentara una severa complicación durante las últimas dos semanas. 

La noticia golpeó con fuerza a los estudios, a sus compañeros y a los oyentes de uno de los programas más escuchados de Córdoba.

El alma detrás de las consolas y las pistas

Quienes compartieron horas de estudio y pasillos de la radio con Reartes lo despiden como un profesional riguroso, un optimista inquebrantable y un gran compañero, siempre recordado por su humor único.

Más allá de su trayectoria en la radio, era ampliamente conocido en la escena local como DJ y como titular de su propia empresa de sonido, iluminación y pantallas LED para eventos.

Último adiós

Sus restos son velados desde las 7:30 de este viernes en la Sala C de Juan Caruso Sepelios (Juan B. Justo 2306). El cortejo fúnebre partirá a las 15:00 rumbo al Cementerio Parque Los Álamos.

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Lectura rápida

¿Quién falleció recientemente en la radiofonía cordobesa?
Falleció Gastón Reartes, el histórico operador de La Popu.

¿Cuándo ocurrió el deceso?
El deceso se produjo en la madrugada del viernes.

¿Dónde ocurrió el fallecimiento?
Ocurrió en el Sanatorio Allende de la capital provincial.

¿Cómo fue recordado Reartes por sus compañeros?
Lo recordaron como un profesional riguroso, optimista y con un humor único.

¿Dónde son velados sus restos?
Sus restos son velados en la Sala C de Juan Caruso Sepelios.

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