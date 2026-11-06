Murió Gastón Reartes, histórico operador de La Popu

El aire de la radiofonía cordobesa viste luto. Este viernes falleció Gastón Reartes, el histórico operador de La Popu y una pieza fundamental del programa Para Todos, conducido por Titi Ciabattoni y producido por Roberto Pratto.

Su deceso se produjo de madrugada en el Sanatorio Allende de la capital provincial, luego de que su cuadro de salud experimentara una severa complicación durante las últimas dos semanas.

La noticia golpeó con fuerza a los estudios, a sus compañeros y a los oyentes de uno de los programas más escuchados de Córdoba.

El alma detrás de las consolas y las pistas

Quienes compartieron horas de estudio y pasillos de la radio con Reartes lo despiden como un profesional riguroso, un optimista inquebrantable y un gran compañero, siempre recordado por su humor único.

Más allá de su trayectoria en la radio, era ampliamente conocido en la escena local como DJ y como titular de su propia empresa de sonido, iluminación y pantallas LED para eventos.

Último adiós

Sus restos son velados desde las 7:30 de este viernes en la Sala C de Juan Caruso Sepelios (Juan B. Justo 2306). El cortejo fúnebre partirá a las 15:00 rumbo al Cementerio Parque Los Álamos.

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