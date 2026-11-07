En vivo

El Show de Cadena 3

Ulises Llanos

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Newell´s

Argentina

En vivo

Estadio 3

Instituto vs. Newell´s

Rosario

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Hasta las lágrimas: así reaccionaron los jugadores de Central al triunfo agónico de Boca

El Canalla le ganó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y sus futbolistas e hinchas comenzaron a festejar el título de la Tabla Anual sin conocer el resultado en la Bombonera. El gol de Enner Valencia en la última jugada cambió todo y desató la tristeza en el Gigante de Arroyito.

07/11/2026 | 20:14Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Juan Cruz Komar llora tras enterarse del título de Boca. (Foto: captura de TV)

FOTO: Juan Cruz Komar llora tras enterarse del título de Boca. (Foto: captura de TV)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Rosario Central pasó de la euforia a la desazón en cuestión de minutos. Después de vencer 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, el equipo rosarino quedó a la espera del resultado de Boca ante Defensa y Justicia, que definía al campeón de la Tabla Anual. Pero la falta de información sobre lo que sucedía en la Bombonera generó una escena tan inesperada como dolorosa.

En el Gigante de Arroyito, los jugadores y los hinchas del Canalla comenzaron a celebrar lo que creían que era una nueva consagración. Hubo festejos dentro del campo de juego y una invasión de simpatizantes que se sumaron a la alegría de los futbolistas, convencidos de que habían conseguido el objetivo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, mientras Rosario Central celebraba, Boca todavía tenía una última oportunidad. Y la aprovechó: en tiempo agregado, Enner Valencia marcó el 1-0 ante Defensa y Justicia y le dio al Xeneize el campeonato de la Tabla Anual.

La noticia llegó a Arroyito y transformó por completo el clima. La celebración se interrumpió y los futbolistas pasaron de los abrazos y la euforia a la tristeza por un título que se les escapó en la última jugada de otro partido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De la celebración a la desazón en el Gigante de Arroyito

El equipo rosarino había cumplido con su parte al imponerse por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto. Con ese resultado, mantenía la expectativa de quedarse con el primer puesto, aunque necesitaba que Boca no ganara su compromiso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cuando terminó el encuentro en Rosario, la incertidumbre sobre el desenlace en la Bombonera llevó a que los hinchas interpretaran que el resultado alcanzaba para consagrarse. Los futbolistas también se sumaron a los festejos y el estadio vivió algunos minutos de celebración.

Pero el gol de Valencia modificó la definición. Boca terminó la jornada con un punto más que Central y se quedó con el primer lugar de la clasificación anual, frustrando la posibilidad del Canalla de conseguir el bicampeonato de Liga.

El gol de Enner Valencia que cambió todo

Boca había buscado el triunfo durante todo el partido ante Defensa y Justicia, pero recién pudo romper el cero en el tiempo agregado. Después de un centro que quedó boyando en el área, Enner Valencia apareció para definir y desatar la fiesta en la Bombonera.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ese gol tuvo un impacto inmediato en la definición del campeonato y también en los festejos que se desarrollaban en Rosario. Los jugadores de Central se enteraron de que el triunfo del Xeneize les había quitado el título y la alegría se convirtió en desconsuelo.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Rosario Central?
Pasó de celebrar una victoria a la desazón tras enterarse que Boca ganó el campeonato en el último minuto.

¿Quién marcó el gol decisivo?
Enner Valencia fue quien anotó el gol que le dio el título a Boca.

¿Cuándo ocurrió el cambio de emociones?
El cambio ocurrió en el tiempo agregado del partido entre Boca y Defensa y Justicia.

¿Dónde tuvo lugar la celebración inicial?
La celebración inicial se llevó a cabo en el Gigante de Arroyito, estadio de Rosario Central.

¿Por qué se produjo la desazón en Rosario?
La desazón se produjo porque Rosario Central creyó que había ganado el campeonato, pero el gol de Boca cambió el resultado final.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf