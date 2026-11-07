Hasta las lágrimas: así reaccionaron los jugadores de Central al triunfo agónico de Boca

Rosario Central pasó de la euforia a la desazón en cuestión de minutos. Después de vencer 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, el equipo rosarino quedó a la espera del resultado de Boca ante Defensa y Justicia, que definía al campeón de la Tabla Anual. Pero la falta de información sobre lo que sucedía en la Bombonera generó una escena tan inesperada como dolorosa.

En el Gigante de Arroyito, los jugadores y los hinchas del Canalla comenzaron a celebrar lo que creían que era una nueva consagración. Hubo festejos dentro del campo de juego y una invasión de simpatizantes que se sumaron a la alegría de los futbolistas, convencidos de que habían conseguido el objetivo.

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Luego del 1-0 de Boca vs. Defensa, alguien festejó en el Gigante de Arroyito y muchísima gente pensó que Rosario Central era el CAMPEÓN... ¡La hinchada invadió el campo de juego y festejó ante las cámaras! ?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/i2Bs8axtQU — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026

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Sin embargo, mientras Rosario Central celebraba, Boca todavía tenía una última oportunidad. Y la aprovechó: en tiempo agregado, Enner Valencia marcó el 1-0 ante Defensa y Justicia y le dio al Xeneize el campeonato de la Tabla Anual.

La noticia llegó a Arroyito y transformó por completo el clima. La celebración se interrumpió y los futbolistas pasaron de los abrazos y la euforia a la tristeza por un título que se les escapó en la última jugada de otro partido.

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De la celebración a la desazón en el Gigante de Arroyito

El equipo rosarino había cumplido con su parte al imponerse por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto. Con ese resultado, mantenía la expectativa de quedarse con el primer puesto, aunque necesitaba que Boca no ganara su compromiso.

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Cuando terminó el encuentro en Rosario, la incertidumbre sobre el desenlace en la Bombonera llevó a que los hinchas interpretaran que el resultado alcanzaba para consagrarse. Los futbolistas también se sumaron a los festejos y el estadio vivió algunos minutos de celebración.

Pero el gol de Valencia modificó la definición. Boca terminó la jornada con un punto más que Central y se quedó con el primer lugar de la clasificación anual, frustrando la posibilidad del Canalla de conseguir el bicampeonato de Liga.

El gol de Enner Valencia que cambió todo

Boca había buscado el triunfo durante todo el partido ante Defensa y Justicia, pero recién pudo romper el cero en el tiempo agregado. Después de un centro que quedó boyando en el área, Enner Valencia apareció para definir y desatar la fiesta en la Bombonera.

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Ese gol tuvo un impacto inmediato en la definición del campeonato y también en los festejos que se desarrollaban en Rosario. Los jugadores de Central se enteraron de que el triunfo del Xeneize les había quitado el título y la alegría se convirtió en desconsuelo.