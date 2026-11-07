Franco Colapinto terminó decimocuarto en la tercera práctica del GP de Brasil

El piloto argentino Franco Colapinto, que representa a la escudería Alpine en la Fórmula 1, terminó en el decimocuarto puesto de la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos.

En una carrera que considera local por la corta distancia a su país natal, el argentino cerró su mejor vuelta con un tiempo de 1:12.925, a 1.303 segundos del récord de la sesión, marcado por el Red Bull de Max Verstappen.

La clasificación de la vigésima fecha de la F1 comenzará a las 15:00 de este sábado, mientras que la carrera dará inicio a las 14:00 del domingo 8 de noviembre (ambos en horario argentino).

En una práctica libre en la que la ciudad de San Pablo estuvo constantemente amenazada por una lluvia que nunca terminó de llegar, Franco Colapinto no tuvo inconvenientes para completar la sesión, aunque no demostró un gran ritmo de clasificación.

En la mayor parte de la sesión se utilizaron las ruedas medias, con una tradicional práctica de carrera en la que se llenan los autos de combustible por lo que los tiempos no mejoran, mientras que durante los últimos 10 minutos las distintas escuderías optaron por testear el rendimiento de sus coches en clasificación, a una vuelta, por lo que se usaron las ruedas blandas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Fue allí cuando el argentino pudo cerrar su mejor tiempo, que lo hizo asomar por encima del puesto 16 por primera vez en la práctica, aunque su 1:12.925 no fue suficiente para meterse en el top 10, y quedó decimocuarto.

Por su lado, su compañero de equipo, Pierre Gasly, cerró su mejor tiempo apenas después y quedó en el undécimo lugar, poco menos de tres décimas por delante.

La vuelta más rápida llegó por parte de Max Verstappen, que cerró el giro en 1:11.622, mientras que el ya campeón del mundo Kimi Antonelli quedó a apenas 25 centésimas de segundo. El tercer lugar fue del británico Lando Norris, a bordo del McLaren, con 1:11.753.

Además, en esta práctica los tiempos pueden ser de vital importancia: si la tormenta que asoma por el horizonte impide la normal disputa de la clasificación, se utilizarán las posiciones actuales para la grilla de salida de la carrera del domingo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-