Talleres recibe a Estudiantes en el Kempes y busca cerrar con un triunfo una temporada difícil

FOTO: El conjunto de Omar De Felippe llega después de vencer 3-0 a Deportivo Riestra.

Talleres recibe este sábado a las 15 a Estudiantes de La Plata en el estadio Mario Alberto Kempes, por la 16ª y última fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Sin posibilidades de avanzar a los playoffs, busca despedirse de su público con una victoria y sumar puntos para el promedio de 2027. Arbitra Maximiliano Macheroni y el encuentro cuenta con transmisión de Cadena 3 Argentina e ESPN Premium.

El conjunto de Omar De Felippe llega después de vencer 3-0 a Deportivo Riestra, un resultado que le permitió salir del último lugar y ubicarse 13º, con 12 puntos y una diferencia de gol de -6.

La "T" comparte puntaje con Riestra, que tiene una diferencia de -7, mientras que Central Córdoba reúne 10 unidades. Una victoria le permitirá evitar el último puesto sin depender de los resultados de sus rivales.

El partido cerrará una campaña en la que Talleres logró asegurar la permanencia, pero quedó lejos de la pelea por ingresar a las copas internacionales. Los tres puntos también representarían una mejora en su promedio para la próxima temporada.

Para los hinchas será la última oportunidad de acompañar al equipo este año. Además, el encuentro podría marcar la despedida de varios integrantes del plantel.

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La principal novedad es la ausencia de Matías Catalán, Diego Valoyes y Juan Sforza, quienes no fueron convocados por una decisión dirigencial. Los contratos de los tres futbolistas vencen el 31 de diciembre. Tampoco estará Valentín Fascendini, por lesión.

Si De Felippe sostiene el esquema que utilizó ante Riestra, Santiago Fernández podría ingresar por Catalán y Timoteo Chamorro por Fascendini. La otra posibilidad es que el entrenador vuelva a una defensa de cuatro jugadores.

El técnico también podría darles minutos a los juveniles de la reserva incluidos en la convocatoria: Joaquín Salas, Bruno Trey, Jeremías Gallard y el boliviano Daniel Ribera.

Otro de los atractivos será el regreso de Alexander Medina, quien enfrentará a Talleres al frente de Estudiantes. El entrenador uruguayo volverá al estadio donde dirigió a la “T”, club con el que ganó reconocimiento en el fútbol argentino.

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El Pincha llega tras empatar 3-3 con Instituto y también quedó sin posibilidades de clasificar a los octavos de final del Clausura. Buscará mejorar su ubicación en la tabla anual, mientras prepara dos compromisos decisivos.

El próximo 12 de noviembre disputará la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia. Además, tiene por delante la final de la Copa Libertadores, a la que accedió después de eliminar a Flamengo en semifinales.

Para la visita a Córdoba, Medina deberá realizar varias modificaciones por las bajas de Guido Carrillo, Tiago Palacios y Tomás Palacios, además de la suspensión de Santiago Núñez.

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• Probables formaciones

Talleres: Ezequiel Unsain; Timoteo Chamorro, Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme y Alexandro Maidana; Federico Fattori y Matías Galarza; Valentín Depietri, Agustín Álvarez Martínez y Rick. DT: Omar De Felippe.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Leandro González Pirez, Marcos Rojo y Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Bautista Kociubinski y Miguel Monsalve; Fabricio Pérez, Joaquín Correa y Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina.

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