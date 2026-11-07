El Niño: refuerzan la vacunación de policías, bomberos y equipos de emergencia

La Provincia aplicó 97.425 dosis de vacunas entre el 1 de septiembre y el 28 de octubre como parte de la preparación sanitaria ante una posible emergencia hídrica vinculada al fenómeno de El Niño. La campaña estuvo destinada a trabajadores que cumplen tareas operativas en el territorio y, desde el 2 de noviembre, incorporó a integrantes de las fuerzas de seguridad y del personal penitenciario.

La estrategia contempla vacunas contra el tétanos, la gripe, la Hepatitis B y el dengue, además de la revisión de los esquemas para prevenir el sarampión, la rubéola y las paperas. El objetivo es reducir los riesgos sanitarios para quienes podrían intervenir en zonas afectadas por anegamientos o inundaciones.

En una primera etapa, la vacunación alcanzó a trabajadores de municipios y comunas, equipos de salud, Protección Civil, bomberos, personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Aguas Santafesinas y cuadrillas de empresas telefónicas. La secretaria de Salud provincial, Andrea Uboldi, explicó que la preparación requiere anticiparse y proteger a los equipos que participarán de una eventual emergencia.

Desde el 2 de noviembre se incorporó a las fuerzas de seguridad, comenzando por los departamentos Vera, General Obligado, Garay, San Javier, San Justo y La Capital. La campaña continuará en las demás unidades regionales y en las unidades penitenciarias. Entre las vacunas contempladas, la antitetánica apunta a prevenir infecciones por cortes y heridas, mientras que la de Hepatitis B protege frente a posibles exposiciones a elementos cortopunzantes.

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, señaló que el objetivo es extender el dispositivo a todo el personal policial y penitenciario de Santa Fe. La iniciativa forma parte de las acciones de prevención que la Provincia lleva adelante ante los posibles efectos de El Niño, con especial atención a los trabajadores que deberán actuar frente a contingencias climáticas.