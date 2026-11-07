FOTO: Modificaciones en el subte por la visita del Papa León XIV en Buenos Aires

Buenos Aires, 7 noviembre (NA) -- El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) implementó un operativo especial para recibir al papa León XIV, quien estará en la ciudad del 8 al 10 de noviembre. La administración liderada por Jorge Macri dio a conocer el cronograma de servicios para las distintas líneas de subte durante esos días.

El domingo 8 de noviembre, se aplicará un servicio especial en todas las líneas de subte. A partir de las 12 horas, algunas estaciones permanecerán cerradas como parte del operativo de seguridad. En la línea A, las estaciones cerradas serán Plaza de Mayo, Perú, Piedras y Lima, con un recorrido limitado entre San Pedrito y Sáenz Peña.

Para la línea B, las estaciones Medrano (debido a obras), L. N. Alem, Florida y C. Pellegrini estarán cerradas, permitiendo el recorrido entre J. M. de Rosas y Uruguay. En la línea C, las estaciones Lavalle, Independencia, Retiro, San Martín y Av. de Mayo no estarán operativas, restringiendo el recorrido a Constitución y Diagonal Norte, con un egreso exclusivo del público por Diagonal Norte.

En la línea D, las estaciones cerradas serán Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón, permitiendo el trayecto entre C. de Tucumán y Tribunales. La línea E tendrá cerradas Urquiza, Entre Ríos, Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano e Independencia, con un recorrido limitado entre Plaza de los Virreyes y San José. Por su parte, la línea H tendrá cerrada la estación Santa Fe, permitiendo el recorrido entre Hospitales y Facultad de Derecho.

El lunes 9 de noviembre, se implementará un servicio de día hábil en todas las líneas. Las estaciones que permanecieron cerradas el domingo volverán a estarlo desde el inicio del servicio. El martes 10 de noviembre, se espera que todas las estaciones estén abiertas, salvo aquellas que ya están cerradas por obras. Sin embargo, si se presentan riesgos de seguridad o saturación, se aplicará el protocolo de los días anteriores.

En la línea D, se extenderá el horario de servicio hasta la 1.30, con un doble servicio de desconcentración tras la Misa de Jóvenes. Aquellos que deseen ir hacia la Catedral podrán abordar en Plaza Italia, con paradas en Pueyrredón y 9 de Julio, habilitadas solo para egreso. Por otro lado, quienes se dirijan hacia Congreso de Tucumán podrán abordar en Palermo y descender en Juramento y Olleros, también habilitadas solo para egreso.

La línea H garantizará la conexión con la línea D, ofreciendo un servicio directo desde Santa Fe (ingreso únicamente por combinación) a Once (solo egreso).

Agencia NA