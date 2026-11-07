Alliana asegura pago de pensiones y aguinaldos a jubilados tras cierre de Ueno Bank
El mandatario comunicó la actualización luego de haberse reunido con Derlis León, presidente del IPS.
FOTO: Pedro Alliana, presidente de Paraguay.
Buenos Aires, 7 de noviembre (NA/Xinhua) -- El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció este sábado que su administración asegurará el pago de los haberes y aguinaldos a todos los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) que fueron impactados por la disolución de Ueno Bank.
Alliana, quien asumió el cargo la víspera, realizó este anuncio tras una reunión en el Palacio de Gobierno de Asunción con el presidente del IPS, Derlis León, para coordinar medidas de contención económica.
El IPS tenía depositados cerca de 350 millones de dólares en Ueno Bank, fondos que quedaron congelados el pasado martes tras el anuncio de disolución por parte del Banco Central del Paraguay (BCP).
León, en una conferencia de prensa, indicó que los aproximadamente 90.000 jubilados que forman parte del padrón recibirán sus pensiones y el beneficio anual complementario el día 17 de noviembre.
Alliana también comunicó que hasta la fecha se han realizado pagos a 1.196.000 cuentas de clientes y ahorristas de Ueno Bank por más de 996.000 millones de guaraníes (alrededor de 160 millones de dólares).
"Nuestra prioridad es que los ahorristas recuperen su dinero (...) Los trabajos continuarán durante todo el fin de semana (...) Seguimos trabajando para dar respuestas y tranquilidad a las familias paraguayas", escribió el mandatario en su cuenta oficial de X.
Según datos del BCP, Ueno Bank contaba con más de 2,9 millones de clientes en todo el país, quienes se vieron afectados cuando los fondos quedaron congelados.
Lectura rápida
¿Qué anunció Alliana?
El presidente aseguró el pago de haberes y aguinaldos a jubilados afectados por la disolución de Ueno Bank.
¿Quiénes se verán beneficiados?
Aproximadamente 90.000 jubilados del Instituto de Previsión Social.
¿Cuándo cobrarán los jubilados?
Las pensiones y beneficios se pagarán el 17 de noviembre.
¿Cuánto dinero tenía el IPS en Ueno Bank?
El IPS tenía depositados alrededor de 350 millones de dólares.
¿Qué medidas se están tomando?
Se han realizado pagos a 1.196.000 cuentas de ahorristas por más de 996.000 millones de guaraníes.
[Fuente: Noticias Argentinas]