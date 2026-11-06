Franco Colapinto, tras las prácticas en Brasil: "Estamos ahí de los 10, pero hay mucho por trabajar"

Franco Colapinto cerró el viernes del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 con buenas sensaciones en cuanto al rendimiento del Alpine, aunque reconoció que todavía tiene aspectos por mejorar de cara al resto del fin de semana. El argentino terminó noveno en la primera práctica y undécimo en la segunda, donde quedó a apenas cinco milésimas de los diez primeros.

Después de la actividad en el circuito de Interlagos, el piloto dialogó con Cadena 3 y analizó el comportamiento de los neumáticos, las modificaciones en el balance del auto y las condiciones de temperatura que encontró durante la jornada.

Consultado por el sobrecalentamiento de los neumáticos traseros y el cambio de configuración para la segunda tanda, Colapinto explicó que la temperatura más baja de la pista favoreció el comportamiento del monoplaza.

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¡SUBITE AL #43! Franco Colapinto tuvo una buena vuelta, le sacó una décima de ventaja a Gasly y quedó 10° en la FP2. ?? #BrazilGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/I0I5k6dKON — SportsCenter (@SC_ESPN) November 6, 2026

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“Bajó bastante la temperatura de la pista y eso ayudó a que haya menos sobrecalentamiento. Creo que el ritmo en carrera fue un pelín mejor”, señaló.

Sin embargo, el argentino aclaró que todavía hay trabajo por delante para comprender el funcionamiento del auto y encontrar una puesta a punto que le permita dar un paso adelante.

“Hay mucho por trabajar, creo que esta noche hay mucho por entender y por seguir entendiendo, pero no fue un mal viernes en cuanto a velocidad del auto. Creo que estamos ahí de los 10, así que intentaremos hacerlo mañana”, sostuvo ante Cadena 3.

A cinco milésimas del top 10 y por delante de Gasly

Colapinto registró su mejor vuelta de la segunda práctica en 1:11.996 y quedó undécimo en la clasificación. La diferencia con Oliver Bearman, quien ocupó el décimo puesto con Haas, fue de apenas 0.005 segundos.

Además, el argentino terminó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que finalizó 14° con un tiempo de 1:12.109.

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Al hacer un balance general de la jornada, Colapinto consideró que Alpine mostró una velocidad competitiva, aunque remarcó que necesita mejorar el equilibrio del A526 para sentirse más cómodo al volante.

“En términos de competitividad del coche, estamos bien. Tenemos mucho trabajo por hacer en cuanto al equilibrio y para sentirme cómodo al volante en este momento, pero, en general, creo que fue un buen día en términos del ritmo del coche”, expresó ante otros medios.

El piloto de 23 años también insistió en que hay margen para mejorar y varias áreas en las que el equipo puede concentrarse antes de la clasificación.

La lluvia, otra incógnita para el sábado

Las condiciones meteorológicas aparecen como uno de los factores que pueden modificar el desarrollo de la actividad en Interlagos. Ante la posibilidad de precipitaciones, Colapinto evitó anticipar cómo se comportará el Alpine y señaló que primero deberán evaluar el estado de la pista.

“Primero veremos cómo está el clima mañana y cuánto podemos hacer con el coche”, explicó.

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El argentino también se refirió al reasfaltado de algunos sectores del circuito, particularmente a la salida de las curvas 3 a la 5 y en las curvas 8 y 9. Según su evaluación, el estado del asfalto resultó mejor de lo que esperaba en condiciones de pista seca.

“Esperaba que fuera peor. Creo que no está tan mal, al menos en seco”, comentó.

Sin embargo, advirtió que la situación podría cambiar si llueve: “En mojado, buena suerte. Creo que habrá un poco más de variación en el asfalto y en el nivel de agarre durante las frenadas y las entradas a las curvas, pero por el momento no está tan mal”.

Cómo sigue el Gran Premio de Brasil

La actividad en Interlagos continuará este sábado 7 de noviembre con la tercera práctica libre, prevista para las 11.30, mientras que la clasificación comenzará a las 15.

El domingo 8 se disputará la carrera, a 71 vueltas, desde las 14 de Argentina. Colapinto buscará aprovechar los entrenamientos para ajustar el Alpine y dar el salto que le permita meterse entre los diez mejores en la clasificación.

Informe de Guillermina Cardoso.