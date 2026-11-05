Franco Colapinto palpitó el GP de Brasil con Cadena 3: "Ojalá el amarillo traiga suerte y velocidad"

Franco Colapinto llegó a Interlagos con expectativas renovadas después de su actuación en el Gran Premio de México. Aunque las penalizaciones le impidieron quedarse con los puntos, el piloto argentino valoró el ritmo que mostró durante el domingo y se ilusionó con dar otro paso adelante en Brasil.

En una entrevista mano a mano con Cadena 3, en la previa de la actividad en el circuito de San Pablo, el piloto de Alpine repasó sus sensaciones tras la última carrera, contó cómo encontró el trazado brasileño y explicó el significado del particular diseño amarillo de su indumentaria para este fin de semana.

"Fue un buen finde. El de México obviamente fue un buen domingo, una muy buena carrera, así que en cuanto a eso, positivo. Seguiremos trabajando para dar un saltito más acá en Brasil", expresó.

Sobre las penalizaciones que le quitaron la posibilidad de sumar puntos, Colapinto reconoció que fue una pena, aunque buscó quedarse con los aspectos positivos de su rendimiento: "Estoy feliz obviamente con el domingo que hice. Una pena la penalización, pero son cosas que pasan".

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Interlagos, una pista con distintos tipos de asfalto y posibles cambios por la lluvia

Antes de salir a pista, Colapinto recorrió el circuito de Interlagos en bicicleta y se encontró con un chaparrón que lo sorprendió durante la vuelta.

"La hice en bicicleta. Me empapé. Se largó a llover, un chaparrón demencial cuando arranqué la vuelta", contó entre risas.

El argentino también explicó que el trazado presenta diferentes sectores con asfaltos de distintas épocas, una característica que puede influir en el comportamiento de los autos y en la elección de las mejores trazadas.

"Hay muchos asfaltos, diferentes tipos: del 2024, del 2005, del 2016. Hay un mix", describió.

En ese sentido, consideró que las condiciones climáticas podrían modificar las referencias de los pilotos durante el fin de semana.

"Habrá que ver en pista qué pasa y dónde es mejor ir en cuanto a líneas. Si va a llover, puede haber muchos cambios de líneas y capaz una mejor adherencia en un lugar o en otro", explicó.

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El traje amarillo de Boca y Mercado Libre para una carrera especial

Uno de los detalles que llamó la atención en la previa del Gran Premio fue el diseño amarillo del traje y el casco de Colapinto, una combinación vinculada con Boca Juniors y Mercado Libre.

El piloto explicó que eligió una imagen diferente para una carrera que siente especialmente cercana por la proximidad con la Argentina.

"Es una carrera obviamente muy cerca de casa y creo que es especial para mostrar un cambio, para separar esa carrera de las demás", señaló.

Con una sonrisa, dejó también una expectativa vinculada al color elegido: "Siempre que tenemos un poco de amarillo damos mejor, así que a ver si trae un poquito de suerte y de velocidad".

Colapinto se mostró entusiasmado con la indumentaria y con la posibilidad de comenzar la actividad en pista: "Muy lindo el buzo, lindo el casco, así que todo con ganas de salir a pista".

El agradecimiento a los argentinos que viajaron para alentarlo

Además de la charla mano a mano con Cadena 3, Colapinto habló con la prensa en la zona mixta y dedicó buena parte de sus declaraciones a los fanáticos argentinos que viajaron hasta Brasil para acompañarlo.

El piloto destacó especialmente el esfuerzo de quienes recorrieron miles de kilómetros para estar presentes en Interlagos y remarcó que el apoyo de los hinchas es una de las características que más valora.

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"Lo que más hay que destacar es la pasión con la que los argentinos vivimos cada deporte y cada situación. Es algo único. Creo que hoy en día ningún otro fan pone tanto esfuerzo para ver a su piloto, para bancar a su deportista", afirmó.

En ese sentido, expresó su agradecimiento por el acompañamiento y aseguró que siempre busca devolver ese cariño de alguna manera.

"Soy un agradecido de ser argentino, pero también del esfuerzo que hace la gente para venir a acompañarme y a verme. Es algo muy especial y lo que siempre voy a disfrutar", sostuvo.

También explicó que el afecto de los hinchas lo impulsa a intentar ofrecerles una muestra de reconocimiento: "Amo darles una pequeña muestra de agradecimiento, de cariño".

Una experiencia especial con un Renault 6

Durante su contacto con los periodistas, Colapinto también contó una experiencia que vivió con un grupo de argentinos que preparó un Renault 6 para que pudiera conocerlo y dar una vuelta.

El piloto destacó el trabajo de quienes llevaron adelante el proyecto y el esfuerzo que hicieron para llegar hasta Brasil.

"Las horas que vinieron manejando estos pibes, 3.000 y pico de kilómetros de esperanza... Es una forma de demostrarme cariño y por eso siempre voy a estar más agradecido con esa gente", expresó.

Colapinto elogió especialmente el trabajo mecánico realizado sobre el vehículo y contó algunos detalles de su preparación: "Fuimos a dejar el auto espectacular. El motor estaba nuevo, Pablo hizo mi motor de cero, el bloque lo separó. Increíble el laburo que hicieron y cómo se la bancó el auto".

La experiencia también le permitió conocer algunas particularidades del manejo del modelo, entre ellas la disposición de los cambios en el volante y el tablero.

"Dar una vuelta en el Renault 6 estuvo muy lindo para ver un poco cómo era. Los cambios en el volante, en el tablero: sacabas segunda para atrás con una palanca y después tercera para adelante, pero para el costado", relató.

El piloto aseguró que disfrutó mucho el encuentro y que ya venía siguiendo el proyecto a través de las redes sociales.

Informe de Guillermina Cardoso y Fernando Barrionuevo, enviados especiales a Interlagos.