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Newell's visitará a Instituto el sábado a las 22 por la última fecha del Clausura

La Liga Profesional modificó la programación del encuentro, que estaba previsto para el domingo. La decisión respondió a un pedido de las autoridades de Seguridad de Córdoba y reordenó otros partidos de la jornada. Transmite Estadio3 por Cadena 3 Rosario.

05/11/2026 | 11:51Redacción Cadena 3 Rosario

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Frank Darío Kudelka, DT de Newell's.

FOTO: Frank Darío Kudelka, DT de Newell's.

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La Liga Profesional confirmó cambios en el cronograma de la última fecha del torneo Clausura y Newell’s será uno de los equipos afectados. La Lepra visitará a Instituto el sábado 7 de noviembre a las 22, en Córdoba, cuando originalmente el encuentro estaba programado para el domingo a las 19.30.

La reprogramación fue dispuesta a partir de un pedido de las autoridades de Seguridad de Córdoba, que plantearon cuestiones vinculadas con la organización del operativo. La modificación también implicó ajustes en otros partidos de la jornada, que tendrá como atractivo la definición de los clasificados a los playoffs y las posiciones de la tabla anual.

De esta manera, el equipo de Frank Kudelka cerrará su participación en la fase regular el sábado por la noche, en el estadio de Instituto. El horario también permitirá que Newell’s llegue al compromiso con los resultados de varios de sus competidores directos ya conocidos, un dato importante para sus posibilidades de avanzar a los octavos de final.

La última fecha comenzará este jueves y se extenderá hasta el domingo, con distintos bloques horarios. Entre los encuentros destacados estarán San Lorenzo-Platense, Independiente-Deportivo Riestra y Unión-Vélez, el viernes, mientras que el sábado jugarán Gimnasia de Mendoza-Independiente Rivadavia, Boca-Defensa y Justicia y Rosario Central-Estudiantes de Río Cuarto, entre otros.

Lectura rápida

¿Qué cambios se confirmaron en el torneo? Se confirmaron cambios en el cronograma de la última fecha del torneo Clausura.

¿Quiénes son los equipos involucrados en el cambio? Newell’s e Instituto son los equipos involucrados en el cambio de horario.

¿Cuándo se jugará el partido reprogramado? El partido se jugará el sábado 7 de noviembre a las 22.

¿Por qué se reprogramó el encuentro? La reprogramación fue solicitada por las autoridades de Seguridad de Córdoba por cuestiones organizativas.

¿Qué otros partidos se destacan en la última fecha? Se destacan partidos como San Lorenzo-Platense y Boca-Defensa y Justicia.

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