Viajaron en un Renault 6 hasta Brasil y Colapinto pidió manejarlo: "No lo podíamos creer"

Una aventura sobre ruedas terminó con un encuentro inesperado con Franco Colapinto. Tres amigos viajaron desde Esperanza, Santa Fe, hasta San Pablo, Brasil, a bordo de un Renault 6, con el objetivo de encontrarse con el piloto argentino de Fórmula 1, quien no solo conoció el vehículo, sino que también quiso manejarlo.

Claudio Godio, uno de los propietarios del automóvil junto a Hernán Bombín y Pablo Cuaino, contó en Juntos por Cadena 3 Rosario que partieron el sábado 31 de octubre. El viaje tuvo sus complicaciones desde el comienzo: durante una parada en Concordia se rompió el alternador. Intentaron reemplazarlo por otro que llevaban como repuesto, pero tampoco funcionó, por lo que tuvieron que comprar uno nuevo para continuar.

Los inconvenientes no terminaron allí. El domingo sufrieron la rotura de una cubierta, que pudieron cambiar en la zona de Alegrete, en Brasil. Sin embargo, después de esas dificultades, el Renault 6 respondió sin nuevos problemas durante el resto del trayecto hasta San Pablo.

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??? LOS SANTAFESINOS DUEÑOS DEL RENAULT 6 QUE COLAPINTO PIDIÓ MANEJAR EN BRASIL: "NO LO PODÍAMOS CREER" Tres amigos de Esperanza viajaron hasta San Pablo a bordo de un Renault 6 para encontrarse con Franco Colapinto. El piloto argentino pidió manejarlo y sorprendió a todos. https://t.co/QQLNH29tl2 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 5, 2026

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El encuentro con Colapinto estaba organizado de antemano y debía mantenerse en secreto por pedido de su entorno. Según relató Godio, habían coordinado la visita con María, la representante del piloto, y recibieron mensajes del propio Franco antes de verse. En esas conversaciones, el argentino les anticipó que quería conocer el vehículo y conducirlo.

Finalmente, el miércoles se encontraron con el piloto, compartieron un momento, se sacaron fotos y recibieron firmas en algunas remeras. Pero la sorpresa mayor llegó cuando Colapinto se subió al Renault 6 y cumplió su deseo de manejarlo. Una travesía desde Santa Fe hasta Brasil que terminó con una anécdota inolvidable para los tres amigos y una publicidad inesperada para el clásico modelo de Renault.

Entrevista de Alberto Lotuf.