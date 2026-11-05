En vivo

La Cadena del Gol

Aldosivi vs. River

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Fernanda Rojas

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Juntos Rosario Notas

Viajaron en un Renault 6 hasta Brasil y Colapinto pidió manejarlo: "No lo podíamos creer"

Tres amigos partieron desde Esperanza rumbo a San Pablo para encontrarse con el piloto argentino. Durante el recorrido tuvieron algunos problemas mecánicos, pero lograron llegar y concretar un encuentro que incluyó una sorpresa: Franco pidió conducir el histórico vehículo.

05/11/2026 | 12:30Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Franco Colapinto manejó el Renault 6 en el que viajaron los amigos.

FOTO: Franco Colapinto manejó el Renault 6 en el que viajaron los amigos.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Viajaron en un Renault 6 hasta Brasil y Colapinto pidió manejarlo: "No lo podíamos creer"

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

Una aventura sobre ruedas terminó con un encuentro inesperado con Franco Colapinto. Tres amigos viajaron desde Esperanza, Santa Fe, hasta San Pablo, Brasil, a bordo de un Renault 6, con el objetivo de encontrarse con el piloto argentino de Fórmula 1, quien no solo conoció el vehículo, sino que también quiso manejarlo.

Claudio Godio, uno de los propietarios del automóvil junto a Hernán Bombín y Pablo Cuaino, contó en Juntos por Cadena 3 Rosario que partieron el sábado 31 de octubre. El viaje tuvo sus complicaciones desde el comienzo: durante una parada en Concordia se rompió el alternador. Intentaron reemplazarlo por otro que llevaban como repuesto, pero tampoco funcionó, por lo que tuvieron que comprar uno nuevo para continuar.

Los inconvenientes no terminaron allí. El domingo sufrieron la rotura de una cubierta, que pudieron cambiar en la zona de Alegrete, en Brasil. Sin embargo, después de esas dificultades, el Renault 6 respondió sin nuevos problemas durante el resto del trayecto hasta San Pablo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El encuentro con Colapinto estaba organizado de antemano y debía mantenerse en secreto por pedido de su entorno. Según relató Godio, habían coordinado la visita con María, la representante del piloto, y recibieron mensajes del propio Franco antes de verse. En esas conversaciones, el argentino les anticipó que quería conocer el vehículo y conducirlo.

Finalmente, el miércoles se encontraron con el piloto, compartieron un momento, se sacaron fotos y recibieron firmas en algunas remeras. Pero la sorpresa mayor llegó cuando Colapinto se subió al Renault 6 y cumplió su deseo de manejarlo. Una travesía desde Santa Fe hasta Brasil que terminó con una anécdota inolvidable para los tres amigos y una publicidad inesperada para el clásico modelo de Renault.

Entrevista de Alberto Lotuf.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en la aventura de los amigos? Tres amigos viajaron desde Esperanza hasta San Pablo en un Renault 6 y se encontraron con el piloto Franco Colapinto.

¿Quiénes son los protagonistas del viaje? Los protagonistas son Claudio Godio, Hernán Bombín y Pablo Cuaino.

¿Cuándo partieron los amigos en su viaje? Partieron el sábado 31 de octubre.

¿Dónde se encontraron con Colapinto? Se encontraron en San Pablo, Brasil.

¿Por qué el encuentro con Colapinto fue especial? Fue especial porque Colapinto quiso manejar el Renault 6 y el encuentro fue mantenido en secreto.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf