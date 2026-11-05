El CONICET y MiradorTEC unen fuerzas para impulsar la innovación en Entre Ríos

FOTO: El presidente del CONICET, Daniel Salamone, junto al director ejecutivo de MiradorTEC, Carlos Pallotti, y al integrante del directorio Walter Sione, durante la suscripción del convenio. (Crédito: CONICET)

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Fundación MiradorTEC han formalizado un convenio de colaboración destinado a potenciar la ciencia, la tecnología y la innovación en Entre Ríos. Este acuerdo busca crear nuevas oportunidades de cooperación, fomentar la investigación y desarrollar proyectos de interés común.

Durante la firma, el presidente del CONICET, Daniel Salamone, y el director ejecutivo de MiradorTEC, Carlos Pallotti, resaltaron la importancia estratégica de esta colaboración para fortalecer el polo de innovación en la región. Además, el directorio de MiradorTEC, representado por Walter Sione, enfatizó que este tipo de acuerdos facilita el desarrollo de Empresas de Base Tecnológica que involucren a investigadores y becarios del CONICET.

El convenio establece que MiradorTEC proporcionará espacios de trabajo colaborativo en sus instalaciones de Paraná para los investigadores y becarios del CONICET. Además, contempla subsidios y participación en programas de aceleración de proyectos, así como la posibilidad de vincularse con empresas y cámaras empresariales de diversas cadenas de valor. Todo esto con el objetivo de fomentar el cofinanciamiento de iniciativas relacionadas con líneas de investigación prioritarias para el desarrollo provincial.

Entre los temas de trabajo conjunto se incluyen: inteligencia artificial, ciberseguridad, geotecnologías, biotecnología, tecnologías aplicadas a la producción, salud, medio ambiente, clima, riesgos ambientales y epidemiológicos, y transformación energética, entre otros.

Desde el CONICET, se destacó que la presencia de especialistas en el parque tecnológico facilitará la transferencia de conocimientos, creando un vínculo constante entre los grupos científicos y las demandas tecnológicas de Entre Ríos.

Por otro lado, MiradorTEC subrayó el impacto positivo que esta colaboración tendrá en las empresas, startups y cadenas agroindustriales locales, las cuales podrán beneficiarse del talento científico para resolver desafíos productivos, agregar valor en origen y aumentar la competitividad de la región.