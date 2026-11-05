El Congreso paraguayo inicia juicio político a Santiago Peña tras su renuncia

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) -- La Cámara de Diputados de Paraguay ha aprobado por unanimidad el inicio de un juicio político contra el presidente, Santiago Peña, a pesar de que este había presentado su renuncia al cargo tras el colapso del banco Ueno Bank, lo que dejó a los ahorristas sin acceso a sus depósitos.

Los 78 legisladores presentes votaron a favor del proceso, lo que ahora lleva al Senado a decidir si prosigue con la destitución o acepta la dimisión del mandatario, según amplía el diario paraguayo ABC.

La decisión se tomó menos de una hora después de que se conociera la renuncia de Peña, la cual fue formalmente presentada ante el Congreso por el ministro del Interior, Enrique Riera, alrededor de las 13:30, hora local.

A pesar de que durante la sesión ya se había mencionado la posibilidad de que el presidente dejara el cargo mediante la renuncia, los diputados optaron por avanzar con el juicio político.

Con esta aprobación, la Cámara de Senadores tendrá la última palabra sobre el futuro político e institucional de Peña, debiendo resolver si continúa el procedimiento de destitución o si acepta su renuncia y rechaza el juicio político.

La decisión de renunciar por parte del mandatario se dio en el contexto de una crisis financiera que se desató luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) iniciara el procedimiento de resolución de Ueno Bank, lo que ha intensificado la tensión política en el país.

Peña anunció su dimisión a través de su cuenta oficial en X, donde expresó: "Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida y con la convicción de que nuestra república siempre debe estar por encima de cualquier persona y circunstancia", indicó Peña.