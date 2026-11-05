Pánico en Wall Street: las acciones tecnológicas caen hasta 5% por temor a regulaciones a la IA

FOTO: Venta masiva de acciones de IA hace tambalear a Wall Street; el S&P 500 se desploma 4,4%

Wall Street profundizó su caída este jueves 5 de noviembre, en una jornada marcada por la preocupación de los inversores sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) y el impacto que podría tener el nuevo escenario político de Estados Unidos sobre el desarrollo de esa industria.

La contundente victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas, que le permitió recuperar el control de ambas cámaras del Congreso, encendió las alarmas en el sector tecnológico ante la posibilidad de que se impulsen mayores regulaciones para la construcción y operación de centros de datos.

El Nasdaq Composite se desplomó 4,5%, mientras que un fondo cotizado que sigue a las principales compañías estadounidenses de semiconductores retrocedió un 10%. La ola de ventas se extendió al conjunto del mercado: los 11 sectores del S&P 500 operaban en terreno negativo.

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En ese contexto, el S&P 500 perdió 3,6% y el Dow Jones retrocedió 2,9%, según informó Bloomberg.

El movimiento reflejó un cambio abrupto en las expectativas sobre uno de los principales motores de la suba bursátil de los últimos cuatro años. Los inversores temen que un mayor control político sobre la infraestructura necesaria para desarrollar inteligencia artificial afecte la demanda de chips y las multimillonarias inversiones proyectadas por las grandes compañías tecnológicas.

El temor a mayores regulaciones sobre los centros de datos

Uno de los principales focos de incertidumbre está en Texas, uno de los estados más importantes de Estados Unidos para la instalación de centros de datos.

La gobernadora electa demócrata, Gina Hinojosa, reclamó una suspensión inmediata de nuevos desarrollos vinculados con esa infraestructura. Su planteo alimentó las preocupaciones sobre la posibilidad de que otras jurisdicciones adopten medidas similares.

Los centros de datos son instalaciones fundamentales para el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial, ya que concentran los servidores y equipos necesarios para procesar grandes volúmenes de información. Por eso, cualquier restricción a su expansión podría repercutir sobre las empresas que proveen procesadores, equipamiento y servicios tecnológicos.

Ohsung Kwon, estratega jefe de acciones de Wells Fargo, advirtió a Bloomberg que el mercado comenzó a incorporar en los precios la posibilidad de mayores restricciones a los centros de datos en Texas.

La preocupación también alcanza a las inversiones previstas por las grandes compañías del sector, que destinaron miles de millones de dólares a ampliar su capacidad de procesamiento y almacenamiento.

Los balances tecnológicos sumaron presión a las ventas

El deterioro de las cotizaciones se produjo, además, después de que los resultados y las perspectivas de Arm Holdings y Qualcomm decepcionaron a Wall Street.

Las señales negativas reforzaron las dudas sobre las elevadas valuaciones de las empresas tecnológicas, que concentraron buena parte de las ganancias bursátiles durante los últimos años.

Matt Maley, estratega jefe de Miller Tabak, sostuvo que la caída comenzó a mostrar características de ventas forzadas de acciones de semiconductores, con un efecto que luego se trasladó al resto del sector tecnológico.

Según explicó a Bloomberg, después de más de un año de advertencias sobre una posible burbuja, algunos inversores comenzaron a abandonar sus posiciones en acciones y a refugiarse directamente en liquidez, en lugar de trasladar sus inversiones hacia otros segmentos del mercado.

Un escenario político que altera las expectativas del mercado

El desplome se produjo pese a que el triunfo demócrata también alimentó expectativas de un posible cambio en la política exterior estadounidense y de una salida a la guerra en Medio Oriente.

Sin embargo, en la rueda de este jueves predominó la preocupación por las consecuencias que el nuevo equilibrio político en Washington podría tener sobre la industria de la inteligencia artificial.

La posibilidad de mayores controles sobre los centros de datos puso en cuestión las perspectivas de crecimiento de un sector que impulsó buena parte del mercado alcista reciente. En ese contexto, los inversores comenzaron a recalcular los riesgos de las compañías tecnológicas y el alcance de las inversiones que sostienen el desarrollo de la IA.