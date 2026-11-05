Visita del Papa: las Madres Escolapias abrirán su colegio para alojar a 700 voluntarios del país

La cuenta regresiva para la visita del Papa ya se vive intensamente en Córdoba. Mientras distintos sectores de la ciudad avanzan con los preparativos, la solidaridad y el compromiso de numerosas instituciones se convierten en protagonistas de la organización.

En ese marco, el Colegio 25 de Mayo, perteneciente a las Madres Escolapias y ubicado en Rivera Indarte 345, se prepara para recibir a unos 700 voluntarios que llegarán desde diferentes puntos del país y también desde Brasil y otras naciones limítrofes.

La hermana Hilda en diálogo con Cadena 3 explicó que la comunidad educativa decidió abrir las puertas de la institución para brindar alojamiento a quienes participarán de las actividades previstas durante la visita papal.

La llegada de los voluntarios está prevista para el domingo desde las 10 de la mañana. Muchos de ellos comenzarán a arribar durante la madrugada, utilizando distintos medios de transporte. El colegio los recibirá durante las jornadas del domingo y el lunes, mientras que algunos permanecerán hasta el martes.

La religiosa destacó que esta iniciativa responde al espíritu de la congregación y recordó el legado de su fundadora, Madre Paula Montal, quien promovía que las instituciones permanecieran siempre abiertas al pueblo y al servicio de la Iglesia.

Los voluntarios que se alojarán en el establecimiento tendrán una tarea fundamental durante las actividades del Papa, especialmente en el sector del Arzobispado y la Catedral.

Según explicó la hermana Hilda, estarán abocados a la organización de los espacios y al armado de los cordones de seguridad y contención para acompañar el desplazamiento de las personas durante los encuentros previstos.

La agenda contempla la llegada del Papa cerca del mediodía y, posteriormente, un encuentro con representantes de la vida religiosa, consagrada y sacerdotal en la Catedral.

Además, la hermana adelantó que el martes por la noche los voluntarios viajarán hacia Luján para participar de una reunión especial con el Santo Padre.

Desde el colegio confirmaron que ya tienen cubierta la capacidad de alojamiento prevista para los 700 voluntarios. Sin embargo, la institución continuará recibiendo a numerosas personas para otras actividades, como la misa y los momentos de adoración, por lo que se estima que en algunos momentos podrán congregarse allí hasta 1.200 personas.

Ante este importante movimiento, la hermana Hilda realizó un pedido especial a la comunidad: colaborar con productos de limpieza e higiene.

Entre los elementos que necesitan se encuentran papel higiénico, lavandina, jabón y otros artículos indispensables para mantener en condiciones las instalaciones durante esos días.

Quienes deseen colaborar pueden acercar sus donaciones al Colegio 25 de Mayo, en Rivera Indarte 345.

Con las puertas abiertas y una importante tarea solidaria por delante, la institución se suma a la organización de una visita que moviliza a toda Córdoba y que encuentra en el compromiso de sus voluntarios y comunidades religiosas uno de sus pilares fundamentales.

Informe de Celeste Benecchi