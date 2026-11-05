Córdoba: buscan a un hombre de 56 años desaparecido en barrio Ribera de Manantiales
La Fiscalía de Instrucción Distrito 20 solicitó colaboración para encontrar a Gabriel Osvaldo Ferranti. Fue visto por última vez con un pantalón oscuro, una campera negra y zapatillas deportivas negras.
05/11/2026 | 18:55Redacción Cadena 3
FOTO: Buscan a un hombre de 56 años desaparecido en barrio Ribera de Manantiales.
La Fiscalía de Instrucción Distrito 20 solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Gabriel Osvaldo Ferranti, un hombre de 56 años que se encuentra desaparecido en la ciudad de Córdoba.
Según la información difundida, Ferranti tiene domicilio en barrio Ribera de Manantiales. Es de tez blanca, tiene cabello con canas y ojos marrones.
Al momento de su desaparición vestía un pantalón oscuro, una campera negra y zapatillas deportivas negras.
Dónde aportar información
Las personas que tengan datos que puedan contribuir a establecer su paradero pueden comunicarse con la Unidad Judicial 20 (ex Unidad Judicial 6).
Los canales habilitados para aportar información son:
Teléfono: 4481016, internos 34101 o 34102.
Dirección: calle Lagunilla 3179, barrio Matienzo, ciudad de Córdoba.
La Fiscalía pidió la colaboración de los vecinos y de toda persona que pueda brindar información relevante para ayudar a encontrar a Ferranti.
Lectura rápida
¿Quién está desaparecido?
Gabriel Osvaldo Ferranti, un hombre de 56 años.
¿Dónde desapareció?
En la ciudad de Córdoba.
¿Cuándo fue reportada su desaparición?
La fecha exacta no se menciona, pero se solicita colaboración actualmente.
¿Cómo se puede ayudar?
Comunicándose con la Unidad Judicial 20 al teléfono 4481016 o visitando la dirección calle Lagunilla 3179.
¿Por qué se solicita ayuda?
Para encontrar a Ferranti y establecer su paradero.