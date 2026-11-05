FOTO: La psiquiatra de Felicitas Alvite revela su falta de preocupación por el accidente fatal

La Plata, 5 de noviembre (NA) -- Durante una reciente declaración, una de las psiquiatras que atendió a Felicitas Alvite aseguró que la joven no mostró signos de preocupación por el accidente de tránsito que resultó en la muerte de un motociclista. En cambio, la profesional destacó que lo que realmente le inquieta a Alvite es estar rodeada de internas de "otra condición social" en el establecimiento penitenciario.

María Rodríguez, quien trató a la joven durante un periodo de cuatro meses tras el siniestro que costó la vida a Walter Armand, manifestó que la apodada "Toretto" se encuentra deprimida debido a su situación, junto con su angustia por el encierro y su imagen pública.

La psiquiatra también mencionó que no detectó trastornos mentales graves ni problemas de personalidad, más allá de la disposición de Alvite para colaborar en su tratamiento.

Rodríguez indicó que "estaba deprimida por la situación de malestar que le generaba estar detenida con gente de distinta condición social", durante su declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata. En la misma línea, Ernesto Scorians, otro miembro de la Asociación Pericial de La Plata, coincidió con sus observaciones.

Después de estas declaraciones, la defensa de la joven, liderada por Santiago Irisarri, realizó las preguntas pertinentes y puso en tela de juicio varios aspectos de los informes presentados.

Felicitas Alvite enfrenta cargos por 'homicidio simple con dolo eventual', con una pena que podría oscilar entre ocho y 25 años de prisión. También se encuentra implicada su amiga Valentina Velázquez, quien participaba en carreras ilegales al momento del trágico accidente.