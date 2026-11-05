Cortes y desvíos en CABA por la llegada del Papa: detalles del operativo de seguridad
Con motivo de la visita del Papa León XIV, se implementan cortes en Avenida Libertador y se habilitan desvíos en CABA. Las autopistas serán gratuitas para facilitar la circulación hasta el 11 de noviembre.
FOTO: Cortes y desvíos en CABA por la llegada del Papa: detalles del operativo de seguridad
Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) -- La ciudad de Buenos Aires se prepara para la llegada del Papa León XIV, quien arribará a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre. Con este motivo, se han dispuesto nuevos cortes de calles en el área metropolitana.
Estos cortes son parte de los operativos de montaje y seguridad que la administración de la CABA está llevando a cabo en colaboración con el Gobierno nacional. Además de los cierres, se están implementando opciones de desvío en la zona de Avenida del Libertador.
Viernes 6 de noviembre: a partir de las 00 horas, el operativo se extiende al tramo norte del área afectada:
-Corte total: Avenida Del Libertador, entre Ortega y Gasset y Olleros, sin obstruir el paso sobre Olleros.
-Cortes totales vehiculares (calles transversales): en Ortega y Gasset, Pasaje San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García, en sus tramos comprendidos entre Migueletes y Avenida del Libertador, sin afectar la circulación por Migueletes.
A partir del corte a la altura de Olleros, Libertador tendrá desvíos en dos sentidos para quienes provengan del norte: uno hacia Luis María Campos y el otro hacia el Parque 3 de Febrero.
El objetivo de estas medidas es evitar el tránsito por el barrio de Palermo y prevenir embotellamientos, además de ofrecer un bypass para sortear el corte central de Avenida del Libertador.
Se permitirá girar a la izquierda por Olleros, continuar por Valentín Alsina y Pinedo, y luego salir a Figueroa Alcorta. Al llegar a Dorrego, se podrá usar un contracarril hasta la Avenida Casares, a 200 metros de Sarmiento, donde se podrá girar a la derecha y retomar Libertador.
En el corte de Libertador y Olleros, agentes de tránsito orientarán a los conductores hacia este recorrido en el Parque 3 de Febrero.
Vías alternativas desde la zona norte:
Una opción es tomar Lugones y luego la Autopista Illia, que conecta con Recoleta y el Centro. Otra alternativa es desviar por la colectora de la Illia, tomar Salguero hacia la Costanera Rafael Obligado y luego Ramón Castillo en la zona portuaria para llegar a Retiro. También se puede bajar en la General Paz hacia avenidas como Cabildo, Santa Fe y Las Heras.
-Autopistas gratuitas:
Debido a los cortes en Libertador y otras vías, la Ciudad ha dispuesto que la autopista Illia sea gratuita para vehículos livianos, es decir, motos, autos y camionetas, al igual que el Paseo del Bajo para autos, camionetas y utilitarios, aunque las motos están prohibidas. Este beneficio estará vigente hasta el miércoles 11 de noviembre a las 14 horas.
Lectura rápida
¿Qué ocurre en Buenos Aires?
Se implementan cortes y desvíos en la ciudad debido a la llegada del Papa León XIV.
¿Cuándo llegan los cortes?
Los cortes comenzarán el viernes 6 de noviembre a las 00 horas.
¿Dónde se realizarán los cortes?
En Avenida Del Libertador, entre Ortega y Gasset y Olleros, y en calles transversales de la zona.
¿Qué alternativas hay para circular?
Se recomienda utilizar la Autopista Illia y otras vías como Lugones y la Costanera Rafael Obligado.
¿Hasta cuándo son gratuitas las autopistas?
Las autopistas serán gratuitas hasta el miércoles 11 de noviembre a las 14 horas.
[Fuente: Noticias Argentinas]