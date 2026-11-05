El dúo cordobés Duito presenta su segundo disco “Tala” en la Facultad de Lenguas de la UNC

En los estudios de Cadena 3, el dúo cordobés Duito, integrado por Candelaria Argüello Pitt y Hugo Aguilar, brindó este jueves detalles sobre el lanzamiento oficial de su segundo trabajo discográfico titulado “Tala”.

La presentación en vivo se llevará a cabo este viernes, a partir de las 20.30, en el auditorio de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Con casi cuatro años de trayectoria como proyecto musical autosustentable, la dupla celebra este nuevo hito tras una labor constante de composición y producción independiente.

Bajo el concepto central “Tala, la raíz canta”, el álbum propone un profundo rescate de las tradiciones, la vida en familia y el folklore como punto de encuentro social frente al uso constante de la tecnología. Hugo Aguilar explicó que el título rinde homenaje a la tierra natal de su padre de 84 años, oriundo del campo en El Tala, en el sur de La Rioja, quien realiza una introducción hablada en la producción. Asimismo, la propuesta sonora está fuertemente atravesada por la música cuyana —con tonadas y cuecas—, junto al folklore de distintas regiones argentinas y matices de fusión con el rock nacional.

Para la velada en la UNC, los artistas estarán respaldados en el escenario por una destacada formación de músicos y amigos. La banda contempla al cellista riojano Valentín Gorno Riva, al percusionista Fernando Villegas, a los músicos Pablo Farías, Cristian Capdevila y al guitarrista Jorge Reales, sumados a Sebastián Vergallo, quien estuvo a cargo de la grabación y la ejecución del bajo y contrabajo. Además, la obra contó con la participación especial de los hijos de ambos cantantes en las voces del tema principal, reforzando el mensaje de transmisión del legado cultural.

En relación con el acceso al evento, el dúo informó que las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Mercado Ticket o bien mediante los enlaces disponibles en sus redes sociales oficiales (@duitomusica). Los tickets tienen un valor inicial desde los 20.000 pesos, destacándose la política inclusiva de que los menores de 12 años ingresan de forma gratuita. A su vez, confirmaron que la totalidad del repertorio de “Tala” estará disponible para ser escuchado en Spotify, YouTube y demás plataformas digitales.

Por último, Candelaria Argüello Pitt y Hugo Aguilar expresaron su entusiasmo por la nutrida agenda que los espera, destacando su participación en la vigilia previa a la llegada del papa León XIV a Córdoba. Dicha actuación se desarrollará el próximo lunes desde las 19:30 en el predio de Fadea, donde compartirán escenario con reconocidos referentes de la música popular como Jorge Rojas, Jairo y el grupo Tradición Serrana. De esta manera, el conjunto reafirma su consolidación dentro de la escena folklórica local y nacional.