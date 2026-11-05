Robaron en el Club Infantil Libertad de Rosario y suspendieron las actividades

El Club Infantil Libertad, ubicado en barrio Belgrano, en la zona de Riobamba al 5900, sufrió una serie de robos que se vienen repitiendo en las últimas semanas y que esta vez obligaron a suspender las actividades deportivas. Los delincuentes se llevaron pelotas, camisetas, ropa de los chicos, reflectores y cables del tendido eléctrico. La institución recibe diariamente a más de 60 niños que encuentran allí un espacio de contención y recreación.

El último episodio ocurrió este miércoles y se suma a otros hechos delictivos que afectan al club. Según relató Miqueas, uno de los encargados de las instalaciones, los ladrones forzaron las puertas de los espacios donde guardaban los elementos deportivos y se llevaron prácticamente todo lo que tenían para las actividades.

«Se llevaron cosas de los chicos, pelotas, un bolso con un poco de ropa. Después se llevaron reflectores y robaron cables. La mayoría de las cosas que hay acá en el club», contó durante un móvil de Cadena 3 Rosario.

El robo también alcanzó una caja donde la institución guardaba dinero destinado al cambio de las jornadas deportivas. Según explicó el encargado, los delincuentes se llevaron prácticamente todo y dejaron apenas algunos billetes de 100 pesos.

Sin embargo, uno de los daños que más complica el funcionamiento del club es el robo del cableado y los reflectores. Sin iluminación, la cancha queda completamente a oscuras cuando comienza a bajar el sol, lo que impide que los chicos puedan continuar con sus actividades habituales.

«Ahora va a faltar luz, obviamente, porque se llevaron los cables y es lo único que teníamos nosotros. Las actividades en este momento no se están haciendo. No sabemos cómo va a seguir esto», explicó Miqueas.

La situación económica de la institución tampoco permite afrontar de inmediato la reposición de todos los elementos robados y los daños ocasionados. Desde el club buscan alternativas para recuperar las instalaciones y evitar que los chicos pierdan el espacio deportivo.

El Club Infantil Libertad recibe a más de 60 chicos que concurren después de la escuela para jugar al fútbol y compartir actividades. La institución funciona como un espacio de integración y acompañamiento para niños del barrio, con las puertas abiertas para quienes quieran acercarse a practicar deporte.

«Este es un club para que los chicos que están en situaciones de calle y quieran jugar a la pelota puedan venir, jugar y recibir ayuda. Nosotros les abrimos las puertas», explicó el encargado.

Los robos no son hechos aislados. Según contaron desde la institución, ya realizaron tres denuncias policiales y esperan una respuesta que permita reforzar la seguridad del predio. También señalaron que personas ajenas al club ingresan por sectores del tejido perimetral que tienen menor altura, merodean las instalaciones y se retiran cuando advierten que hay gente.

Durante el relevamiento periodístico también se observaron movimientos de personas en las inmediaciones y situaciones de intimidación hacia quienes se encontraban en el lugar.

Otro de los factores que preocupa a los responsables es que el presidente del club se había ausentado desde el miércoles pasado y, según relataron, durante ese período se sucedieron distintos episodios delictivos. Además, mencionaron que dejaron de contar con la presencia de caseros en las instalaciones.

Frente a este escenario, el reclamo principal es que se disponga una mayor presencia policial. «No pedimos más que eso, que al menos un patrullero cuide el club para que pueda seguir funcionando y los chicos puedan seguir jugando», expresó Miqueas.

Mientras intentan encontrar una solución para reponer los elementos sustraídos y recuperar la iluminación, las actividades permanecen suspendidas hasta nuevo aviso. Desde la institución temen que, si no consiguen resolver los daños, los chicos pierdan durante las próximas semanas un lugar de encuentro y contención.

Cómo colaborar

Quienes quieran comunicarse con la institución para ofrecer ayuda o colaborar con la recuperación de los elementos robados pueden contactarse con José Cáceres, presidente del club, al teléfono 341 618-3477.

El pedido de ayuda busca que el club pueda recuperar sus instalaciones y volver a recibir a los más de 60 chicos que encuentran en el fútbol y en ese espacio barrial una alternativa para compartir, jugar y estar contenidos.

Informe de Agostina Meneghetti.