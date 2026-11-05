Diez escuelas técnicas de Argentina participarán del Desafío ECO 2026 gracias al ACA y la FIA

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) - El Automóvil Club Argentino (ACA) ha decidido apoyar a diez escuelas técnicas públicas de siete provincias argentinas mediante un programa de becas para participar en el Desafío ECO 2026, una competencia nacional que invita a estudiantes de estas instituciones a diseñar, construir y poner en marcha sus propios vehículos eléctricos.

Esta iniciativa refleja el compromiso del ACA y el respaldo de la FIA (Sport Funding) con las nuevas generaciones y la creación de una movilidad más sostenible, innovadora e inclusiva. A través de este apoyo, el Club busca ofrecer oportunidades de formación y desarrollo a jóvenes de diferentes regiones del país, fomentando el talento, la creatividad y el conocimiento técnico como motores de transformación.

Las becas incluyen los kits necesarios para el ensamblaje de los vehículos eléctricos, lo que permite a los estudiantes aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos en sus aulas y talleres. Las instituciones beneficiarias provienen de Santa Cruz, Chaco, Buenos Aires, Santiago del Estero, Neuquén, Misiones y Formosa, en una propuesta que destaca el valor del federalismo y la igualdad de oportunidades para acceder a experiencias educativas relacionadas con nuevas tecnologías.

Educación, innovación y movilidad sostenible

El Desafío ECO es más que una simple competencia automovilística; se trata de una experiencia educativa que integra ciencia, tecnología, ingeniería y diseño. Durante el proceso, los equipos trabajan junto a sus docentes en el desarrollo de los vehículos, desde la construcción del chasis y la carrocería hasta la incorporación de los componentes eléctricos y su ajuste para las pruebas en pista.

De esta manera, los jóvenes ponen en práctica conocimientos de mecánica, electrónica y diseño, al tiempo que se familiarizan con conceptos clave para la movilidad del futuro, como la eficiencia energética, la electromovilidad y la innovación tecnológica.

Para el ACA, respaldar este tipo de iniciativas implica apostar a una generación capaz de imaginar, desarrollar y liderar las transformaciones necesarias en el sistema de movilidad. La sostenibilidad también se construye a través de la educación, la capacitación y la creación de oportunidades para talentos de todo el país.

Más oportunidades para las mujeres en la movilidad

En esta edición, el ACA también ofrecerá un impulso especial a Las Recargadas, una escudería conformada por alumnas de escuelas técnicas de la Ciudad de Buenos Aires, con apoyo docente. Esta iniciativa busca resaltar el trabajo de las jóvenes y fomentar una mayor participación femenina en disciplinas técnicas, innovación tecnológica y automovilismo, contribuyendo a la creación de espacios cada vez más diversos e inclusivos.

Junín recibe al Desafío ECO 2026

La edición 2026 se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre en Junín, provincia de Buenos Aires, en el Autódromo Eusebio Marcilla. Según lo informado por el Gobierno de Junín, se prevé la participación de más de 150 instituciones educativas y cerca de 2.000 jóvenes.

Las actividades comenzarán el viernes 6 con la llegada de las delegaciones y las verificaciones técnicas. A las 20 h se realizará la presentación oficial de los vehículos en avenida San Martín y Roque Sáenz Peña. Las pruebas y carreras se llevarán a cabo durante el sábado 7 y el domingo 8 en el autódromo, concluyendo con la ceremonia de premiación.

Todas las jornadas serán de entrada libre y gratuita y estarán bajo la supervisión de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA). Con esta iniciativa, el Automóvil Club Argentino reafirma su compromiso histórico con la educación vial, el desarrollo tecnológico y la promoción de una movilidad segura y sostenible. Apoyar a las escuelas técnicas y a sus estudiantes es invertir en el futuro: un futuro construido con conocimiento, innovación y oportunidades en cada rincón de Argentina.