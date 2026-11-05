Belgrano cerró la fase regular del Clausura: qué rivales le pueden tocar en octavos de final

Belgrano perdió con Gimnasia de La Plata en la última jornada de la fase regular y se encuentra actualmente en el quinto puesto de la Zona B del Torneo Clausura y, de mantenerse en esa posición, enfrentaría en los octavos de final de los playoffs a Defensa y Justicia, como visitante en Florencio Varela.

Sin embargo, esa ubicación es todavía transitoria. Varios equipos que vienen por detrás del Pirata todavía tienen partidos por disputar en esta última fecha y pueden modificar el orden de la tabla.

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Si Barracas Central suma, Belgrano baja un puesto. Independiente Rivadavia, que el sábado a las 15 juega de visitante el clásico ante Gimnasia, necesita ganar para superar al equipo de Ricardo Zielinski, ya que un empate no le alcanza por la diferencia de gol. Sarmiento, a dos puntos, enfrenta mañana a las 22 a Tigre en Victoria.

Desde el quinto puesto hacia abajo, la localía no cambia: todos juegan de visitante. Lo que se modifica es el rival. Si Belgrano termina sexto, se cruzaría con Vélez (tercero de la otra zona). Si cae al séptimo lugar, enfrentaría a Boca. Y si desciende hasta el octavo puesto, la probabilidad de medir fuerzas con Instituto es muy alta, ya que al Gloria le alcanza con un punto para quedar primero en su zona.

El equipo celeste todavía no tiene definido su destino. Habrá que esperar el desarrollo completo de la fecha para saber en qué posición finaliza y, en consecuencia, quién será su rival en la primera llave de los playoffs.