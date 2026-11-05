En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Belgrano cerró la fase regular del Clausura: qué rivales le pueden tocar en octavos de final

"El Pirata" cayó 2-1 ante Gimnasia de La Plata en la última jornada y espera conocer a su rival.

05/11/2026 | 21:40Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Ricardo Zielinski, DT del

FOTO: Ricardo Zielinski, DT del "Pirata" (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Belgrano cerró la fase regular del Clausura: qué rivales le pueden tocar en octavos de final

    La Cadena del Gol

    Episodios

Belgrano perdió con Gimnasia de La Plata en la última jornada de la fase regular y se encuentra actualmente en el quinto puesto de la Zona B del Torneo Clausura y, de mantenerse en esa posición, enfrentaría en los octavos de final de los playoffs a Defensa y Justicia, como visitante en Florencio Varela.

Sin embargo, esa ubicación es todavía transitoria. Varios equipos que vienen por detrás del Pirata todavía tienen partidos por disputar en esta última fecha y pueden modificar el orden de la tabla.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Si Barracas Central suma, Belgrano baja un puesto. Independiente Rivadavia, que el sábado a las 15 juega de visitante el clásico ante Gimnasia, necesita ganar para superar al equipo de Ricardo Zielinski, ya que un empate no le alcanza por la diferencia de gol. Sarmiento, a dos puntos, enfrenta mañana a las 22 a Tigre en Victoria.

Desde el quinto puesto hacia abajo, la localía no cambia: todos juegan de visitante. Lo que se modifica es el rival. Si Belgrano termina sexto, se cruzaría con Vélez (tercero de la otra zona). Si cae al séptimo lugar, enfrentaría a Boca. Y si desciende hasta el octavo puesto, la probabilidad de medir fuerzas con Instituto es muy alta, ya que al Gloria le alcanza con un punto para quedar primero en su zona.

El equipo celeste todavía no tiene definido su destino. Habrá que esperar el desarrollo completo de la fecha para saber en qué posición finaliza y, en consecuencia, quién será su rival en la primera llave de los playoffs.

Lectura rápida

¿Qué equipo perdió en la última jornada?
Belgrano perdió con Gimnasia de La Plata.

¿En qué puesto se encuentra actualmente Belgrano?
Se encuentra en el quinto puesto de la Zona B del Torneo Clausura.

¿A quién podría enfrentar Belgrano en los octavos de final?
Podría enfrentar a Defensa y Justicia como visitante en Florencio Varela.

¿Qué equipos pueden modificar la posición de Belgrano?
Barracas Central, Independiente Rivadavia y Sarmiento son algunos de los equipos que pueden modificar la tabla.

¿Cuál es la situación del equipo celeste?
El equipo celeste todavía no tiene definido su destino y espera el desarrollo completo de la fecha para conocer su posición final.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf