Un video espeluznante: murió al caer por la ventana desde un séptimo piso en Brasil

Una joven de 26 años falleció trágicamente al caer desde el séptimo piso de un hotel en la ciudad de San Luis, capital del estado de Maranhão, Brasil. El drama ocurrió durante la madrugada del martes 3 de noviembre en el Hotel Rio Poty y quedó grabado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

La víctima fue identificada como Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos. Según la reconstrucción de la Policía Civil, se encontraba junto a su pareja en un pasillo cuando se sentó en el marco de una ventana y apoyó su espalda sobre una estructura de aluminio. El soporte cedió de forma repentina y la joven cayó al vacío, impactando contra la marquesina del acceso principal.

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El registro de las cámaras y la investigación policial

Las imágenes del circuito cerrado resultaron determinantes para esclarecer la secuencia. En el video se observa a la pareja caminando por el pasillo y el instante en que Renata se posiciona sobre el ventanal antes de que ceda el soporte.

Leonardo Augusto Pinto França, novio de la víctima, prestó declaración ante las autoridades. Tras cotejar su testimonio con el material audiovisual, los investigadores descartaron su participación en el hecho, por lo que recuperó la libertad sin cargos. Ambos eran oriundos del estado de Pará y habían viajado a San Luis para participar de un torneo de póker.

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Peritajes en la estructura del edificio

La Secretaría de Seguridad Pública de Maranhão confirmó que la principal hipótesis apunta a una muerte accidental, aunque se ordenaron peritajes técnicos en las instalaciones para determinar por qué no resistió el peso de la joven.

Por su parte, la administración del Hotel Rio Poty emitió un comunicado expresando sus condolencias y se puso a disposición de la Justicia. Las pericias buscarán establecer si existía una falla de origen en los materiales o deficiencias en el mantenimiento del edificio.