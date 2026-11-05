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Mercado automotor: "Estimamos cerrar el año con 580.000 patentamientos"

Jorge Pesado Castro, referente del sector automotor, habló con Cadena 3 Rosario sobre la retracción del mercado y anticipó cuántas unidades se comercializarán al cierre de 2026.

05/11/2026 | 08:02Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

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Patentamientos en Argentina.

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    Audio. Los patentamientos de autos cayeron un 12% interanual en octubre

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

En octubre se patentaron 46.000 vehículos en todo el país, frente a las 49.900 unidades registradas en septiembre. Esto representa una caída mensual del 8%, según explicó Jorge Pesado Castro, referente del sector automotor. "Octubre siempre es un mes que tradicionalmente o estacionalmente es un poquito más bajo en patentamientos", aclaró.

Sin embargo, el dato más significativo surge de la comparación interanual. "En el acumulado de todo el año 2026, diez meses contra 2025, la caída es del 12%", precisó Pesado Castro. Si bien señaló que el retroceso se fue moderando, advirtió que el mercado todavía muestra dificultades para recuperar los niveles de actividad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto a las perspectivas, el referente estimó que "va a llegar a cerrar el año con 580.000 patentamientos en todo el país". Además, vinculó la retracción con el contexto económico: "No se reactiva la economía y los sueldos y los ingresos tienen poca capacidad de ahorro".

La evolución de las ventas refleja las dificultades de los consumidores para afrontar la compra de un vehículo nuevo. A esto se suma la cercanía del cierre del año, que puede llevar a algunos compradores a postergar la operación hasta enero para evitar que el automóvil pierda un año de antigüedad comercial.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Cuántos vehículos se patentaron en octubre? Se patentaron 46.000 vehículos en octubre.

¿Quién es el referente del sector automotor mencionado? El referente mencionado es Jorge Pesado Castro.

¿Cuál fue la caída interanual en patentamientos hasta octubre de 2026? La caída interanual es del 12%.

¿Cuántos patentamientos se estima que habrá al final del año? Se estima que habrá 580.000 patentamientos al final del año.

¿Por qué algunos compradores podrían postergar la compra de vehículos? Podrían postergar la compra para evitar que el automóvil pierda un año de antigüedad comercial.

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