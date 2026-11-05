Mercado automotor: "Estimamos cerrar el año con 580.000 patentamientos"

En octubre se patentaron 46.000 vehículos en todo el país, frente a las 49.900 unidades registradas en septiembre. Esto representa una caída mensual del 8%, según explicó Jorge Pesado Castro, referente del sector automotor. "Octubre siempre es un mes que tradicionalmente o estacionalmente es un poquito más bajo en patentamientos", aclaró.

Sin embargo, el dato más significativo surge de la comparación interanual. "En el acumulado de todo el año 2026, diez meses contra 2025, la caída es del 12%", precisó Pesado Castro. Si bien señaló que el retroceso se fue moderando, advirtió que el mercado todavía muestra dificultades para recuperar los niveles de actividad.

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?? LOS PATENTAMIENTOS DE AUTOS CAYERON UN 12% EN LOS PRIMEROS DIEZ MESES DEL AÑO En octubre se patentaron 46.000 vehículos en Argentina, un 8% menos que en septiembre, cuando se habían registrado cerca de 49.900 operaciones. La comparación interanual muestra una caída del 12%. https://t.co/X1WscPTmcS — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 5, 2026

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En cuanto a las perspectivas, el referente estimó que "va a llegar a cerrar el año con 580.000 patentamientos en todo el país". Además, vinculó la retracción con el contexto económico: "No se reactiva la economía y los sueldos y los ingresos tienen poca capacidad de ahorro".

La evolución de las ventas refleja las dificultades de los consumidores para afrontar la compra de un vehículo nuevo. A esto se suma la cercanía del cierre del año, que puede llevar a algunos compradores a postergar la operación hasta enero para evitar que el automóvil pierda un año de antigüedad comercial.

Informe de Fernando Carrafiello.