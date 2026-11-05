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Le realizaron la autopsia a Jesús de Miguel: investigan si Owono tiene responsabilidad penal

El examen forense al delantero del Tenerife se mantiene bajo reserva. La Justicia reconstruye la jugada tras la roja al arquero del Andorra y analiza la asistencia médica.

05/11/2026 | 10:04Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Owono habló por primera vez tras la muerte de Jesús de Miguel.

FOTO: Owono habló por primera vez tras la muerte de Jesús de Miguel.

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La investigación por la trágica muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, sumó un paso clave con la realización de la autopsia preliminar en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife

Aunque los resultados permanecen bajo estricta reserva judicial para resguardar la intimidad de la familia, el examen forense busca precisar las causas del deceso y determinar su vínculo directo con el traumatismo torácico sufrido durante el encuentro frente al FC Andorra.

El juzgado interviniente ya autorizó el traslado de los restos del futbolista hacia Toledo, donde sus allegados le darán el último adiós en la localidad de Navahermosa.

Qué analiza la Justicia y la hipótesis sobre Owono

La causa, iniciada de oficio y bajo la órbita del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, apunta a reconstruir tanto la acción del juego como la atención sanitaria posterior

El foco está puesto en el choque registrado a los seis minutos de adición con el arquero Jesús Owono, quien fue expulsado con roja directa por impactar con fuerza excesiva contra De Miguel, así como en los minutos posteriores a que el delantero cayera inconsciente y fuera derivado al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, donde falleció a las 8 de la mañana del martes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pese a las diligencias en curso, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, anticipó que resultaría complejo derivar en un proceso penal si la jugada se encuadró en una acción propia de la competencia deportiva. 

No obstante, las conclusiones finales de la autopsia y los peritajes médicos resultarán determinantes para establecer si existió alguna conducta punible en el campo de juego o en la cadena de asistencia médica.

Lectura rápida

¿Qué investigación se está llevando a cabo? Se investiga la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, tras un traumatismo en un partido.

¿Quién está a cargo de la investigación? El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional está a cargo de la causa.

¿Cuándo falleció Jesús de Miguel? Falleció a las 8 de la mañana del martes después de ser trasladado al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.

¿Dónde se realizará el último adiós? El último adiós se llevará a cabo en Navahermosa, Toledo.

¿Por qué es relevante la autopsia? La autopsia es crucial para determinar las causas del deceso y si hubo conducta punible en el campo o en la atención médica.

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