Rosario habilita el ingreso de mascotas a hospitales: los requisitos y las restricciones

La Municipalidad de Rosario oficializó una ordenanza que habilita el ingreso de animales de compañía a hospitales, sanatorios y clínicas para visitar a pacientes internados. La medida quedó establecida mediante la Ordenanza 10.921, publicada este miércoles 4 de noviembre en el Boletín Oficial, y busca favorecer el bienestar emocional durante las internaciones.

La normativa alcanza a efectores públicos y privados, pero su aplicación será voluntaria: cada institución deberá decidir si incorpora el programa y establecer los circuitos necesarios. Además, cada visita requerirá el consentimiento del paciente, la aprobación del equipo médico tratante y la autorización de las autoridades del establecimiento. Aunque la ordenanza habla de animales de compañía, el protocolo contempla exclusivamente perros.

Entre los requisitos, los animales deberán tener al menos un año de edad, no presentar antecedentes de comportamiento agresivo y contar con las vacunas obligatorias y la desparasitación interna y externa al día. También será necesario presentar un certificado veterinario de buena salud, emitido dentro de los diez días anteriores, y la documentación sanitaria correspondiente. Como regla general, el perro deberá haber convivido previamente con el paciente, aunque se contempla la posibilidad de autorizar animales especialmente adiestrados para este acompañamiento.

Visitas de hasta una hora y con supervisión

Los encuentros tendrán una duración máxima de 60 minutos y se realizarán en los horarios que determine el equipo médico. El protocolo sugiere como referencia las 14, de lunes a viernes, para evitar superposiciones con las visitas habituales. Los perros deberán ingresar con arnés o pretal y correa, acompañados por una persona adulta responsable durante toda su permanencia.

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La circulación estará restringida a un recorrido especialmente habilitado, desde el ingreso hasta la habitación del paciente o el espacio autorizado. También deberán evitarse los contactos con catéteres, vías intravenosas y otros dispositivos médicos. El acompañante será responsable de la higiene del animal y de los eventuales daños que pudiera ocasionar. Si el perro presenta signos de estrés, cansancio o incomodidad, la visita podrá interrumpirse.

La iniciativa busca incorporar el vínculo con las mascotas como una herramienta complementaria para acompañar la recuperación y reducir el estrés de las personas hospitalizadas. La ordenanza toma como referencia experiencias de otros centros de salud y aportes sobre los beneficios emocionales de estas intervenciones. Para que comience a aplicarse, resta la reglamentación del Departamento Ejecutivo y la adhesión de cada institución: por lo tanto, la publicación de la norma no implica que todos los hospitales rosarinos ya permitan el ingreso de perros.