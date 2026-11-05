FOTO: Murió Elsa Pavón, la primera Abuela de Plaza de Mayo en recuperar a su nieta. (EFE)

Elsa Pavón, histórica referente de los d derechos humanos y cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, murió esta madrugada a los 90 años. Fue la primera abuela en recuperar a su nieta, secuestrada durante la última dictadura cívico-militar, y su caso marcó un hito en la búsqueda de los hijos de personas desaparecidas.

La noticia fue confirmada por el medio platense 0221.com.ar y también comunicada por la Asociación Anahí, institución que Pavón presidía. Desde la entidad expresaron su dolor por la muerte de quien definieron como una mujer lúcida y sabia.

Pavón era madre de Mónica Grinspon, secuestrada el 18 de mayo de 1978 en Montevideo junto a su pareja, Claudio Logares, y la hija de ambos, Paula, que tenía entonces 23 meses.

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El primer caso resuelto con el Índice de Abuelidad

Con el regreso de la democracia, Elsa Pavón inició las acciones legales para recuperar a su nieta y restablecer su identidad. El 13 de diciembre de 1984 logró reencontrarse con Paula Logares, en un caso que hizo historia en Argentina y en el mundo.

La restitución fue la primera que se consiguió mediante el Índice de Abuelidad, una herramienta genética que permitió demostrar el vínculo entre niños apropiados durante la dictadura y sus abuelos y abuelas. Ese método continúa siendo fundamental en la búsqueda de los nietos y nietas que todavía no conocen su verdadera identidad.

La historia familiar estuvo atravesada por el terrorismo de Estado. Mónica Grinspon y Claudio Logares fueron trasladados clandestinamente a Argentina y pasaron por centros de detención como la Brigada de San Justo y el Pozo de Banfield, antes de ser desaparecidos.

Paula, en tanto, fue entregada a un subcomisario de la Policía bonaerense y a su esposa, quienes la inscribieron como hija propia.

Una vida dedicada a la búsqueda de la identidad

En su lucha por conocer el destino de su familia, Pavón se encontró con Chicha Mariani y otras mujeres que atravesaban situaciones similares. De esos encuentros y de la organización de sus reclamos surgió Abuelas de Plaza de Mayo.

Aunque consiguió recuperar a su nieta, Elsa continuó comprometida con la búsqueda de verdad y justicia. Desde la Asociación Anahí destacaron su participación como querellante en causas emblemáticas vinculadas con los crímenes de la dictadura, entre ellas el juicio a Jorge Rafael Videla por apropiación de menores, el Plan Cóndor y la causa Brigadas.

También fue cofundadora y presidenta de la Fundación Anahí, organización que mantiene la búsqueda de Clara Anahí, la nieta de Chicha Mariani, secuestrada cuando tenía apenas tres meses y que continúa desaparecida.

El reconocimiento de los organismos de derechos humanos

La Asociación Anahí comunicó el fallecimiento de Pavón a través de sus redes sociales, donde expresó: “Nos duele contarles una noticia muy triste para nosotros, el fallecimiento de nuestra lúcida y sabia presidenta, la querida Elsa Pavón, a sus 90 años”.

En un extenso mensaje, la institución la recordó como una “referente fundamental de los derechos humanos en Argentina” y destacó que su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia continuó incluso después de haber recuperado a su nieta.

Tras conocerse la noticia, referentes políticos y de derechos humanos también la despidieron y resaltaron su trayectoria como una “luchadora incansable”.

La historia de Elsa Pavón quedó ligada a uno de los avances más significativos en la restitución de identidades en Argentina: el reencuentro con Paula Logares y la demostración de que la búsqueda de las Abuelas podía abrir un camino para cientos de familias.