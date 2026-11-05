Murió Elsa Pavón, la primera Abuela de Plaza de Mayo en recuperar a su nieta
La cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo falleció a los 90 años. En 1984 logró restituir la identidad de Paula Logares, en el primer caso resuelto mediante el Índice de Abuelidad.
05/11/2026 | 12:56Redacción Cadena 3
FOTO: Murió Elsa Pavón, la primera Abuela de Plaza de Mayo en recuperar a su nieta. (EFE)
Elsa Pavón, histórica referente de los d derechos humanos y cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, murió esta madrugada a los 90 años. Fue la primera abuela en recuperar a su nieta, secuestrada durante la última dictadura cívico-militar, y su caso marcó un hito en la búsqueda de los hijos de personas desaparecidas.
La noticia fue confirmada por el medio platense 0221.com.ar y también comunicada por la Asociación Anahí, institución que Pavón presidía. Desde la entidad expresaron su dolor por la muerte de quien definieron como una mujer lúcida y sabia.
Pavón era madre de Mónica Grinspon, secuestrada el 18 de mayo de 1978 en Montevideo junto a su pareja, Claudio Logares, y la hija de ambos, Paula, que tenía entonces 23 meses.
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El primer caso resuelto con el Índice de Abuelidad
Con el regreso de la democracia, Elsa Pavón inició las acciones legales para recuperar a su nieta y restablecer su identidad. El 13 de diciembre de 1984 logró reencontrarse con Paula Logares, en un caso que hizo historia en Argentina y en el mundo.
La restitución fue la primera que se consiguió mediante el Índice de Abuelidad, una herramienta genética que permitió demostrar el vínculo entre niños apropiados durante la dictadura y sus abuelos y abuelas. Ese método continúa siendo fundamental en la búsqueda de los nietos y nietas que todavía no conocen su verdadera identidad.
La historia familiar estuvo atravesada por el terrorismo de Estado. Mónica Grinspon y Claudio Logares fueron trasladados clandestinamente a Argentina y pasaron por centros de detención como la Brigada de San Justo y el Pozo de Banfield, antes de ser desaparecidos.
Paula, en tanto, fue entregada a un subcomisario de la Policía bonaerense y a su esposa, quienes la inscribieron como hija propia.
Una vida dedicada a la búsqueda de la identidad
En su lucha por conocer el destino de su familia, Pavón se encontró con Chicha Mariani y otras mujeres que atravesaban situaciones similares. De esos encuentros y de la organización de sus reclamos surgió Abuelas de Plaza de Mayo.
Aunque consiguió recuperar a su nieta, Elsa continuó comprometida con la búsqueda de verdad y justicia. Desde la Asociación Anahí destacaron su participación como querellante en causas emblemáticas vinculadas con los crímenes de la dictadura, entre ellas el juicio a Jorge Rafael Videla por apropiación de menores, el Plan Cóndor y la causa Brigadas.
También fue cofundadora y presidenta de la Fundación Anahí, organización que mantiene la búsqueda de Clara Anahí, la nieta de Chicha Mariani, secuestrada cuando tenía apenas tres meses y que continúa desaparecida.
El reconocimiento de los organismos de derechos humanos
La Asociación Anahí comunicó el fallecimiento de Pavón a través de sus redes sociales, donde expresó: “Nos duele contarles una noticia muy triste para nosotros, el fallecimiento de nuestra lúcida y sabia presidenta, la querida Elsa Pavón, a sus 90 años”.
En un extenso mensaje, la institución la recordó como una “referente fundamental de los derechos humanos en Argentina” y destacó que su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia continuó incluso después de haber recuperado a su nieta.
Tras conocerse la noticia, referentes políticos y de derechos humanos también la despidieron y resaltaron su trayectoria como una “luchadora incansable”.
La historia de Elsa Pavón quedó ligada a uno de los avances más significativos en la restitución de identidades en Argentina: el reencuentro con Paula Logares y la demostración de que la búsqueda de las Abuelas podía abrir un camino para cientos de familias.
Lectura rápida
¿Quién fue Elsa Pavón?
Elsa Pavón fue una histórica referente de los derechos humanos y cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, reconocida por recuperar a su nieta secuestrada durante la dictadura.
¿Cuándo murió?
Murió esta madrugada a los 90 años.
¿Qué logró Pavón con su lucha?
Logró recuperar a su nieta, Paula Logares, en un caso emblemático que marcó un hito en la búsqueda de identidades durante la dictadura.
¿Cuál fue su rol en la Asociación Anahí?
Pavón fue presidenta de la Asociación Anahí, donde continuó su compromiso con la memoria, verdad y justicia.
¿Cómo fue reconocida su trayectoria?
Su fallecimiento fue lamentado por la Asociación Anahí y referentes de derechos humanos, quienes la recordaron como una luchadora incansable.