Racing busca un cierre de año positivo ante Barracas Central en el Clausura 2026
La 'Academia' intentará cerrar un complicado 2026 con un triunfo, aunque ya no tiene chances de clasificar a los playoffs del Torneo Clausura.
FOTO: Racing viene de ganarle 2-1 a Aldosivi.
Buenos Aires, 5 noviembre (NA) -- Racing visitará este viernes a Barracas Central, en el marco de la decimosexta fecha del Torneo Clausura, con la intención de culminar un difícil 2026 con una victoria.
El partido está programado para las 15 en el Estadio Claudio Fabián Tapia, y contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, además de ser transmitido por ESPN Premium. El árbitro designado para el encuentro es Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Fabrizio Llobet.
Racing llega a este encuentro en un flojísimo momento, ya que el 2026 ha sido su peor año deportivo en más de una década, lo que ha resultado en su ausencia en competencias internacionales para el próximo año.
En lo que respecta al Torneo Clausura, la "Academia" ocupa actualmente la duodécima posición en la Zona B con solo 18 puntos y ya no tiene posibilidades de avanzar a los playoffs.
Barracas Central, en contraste, se posiciona sexto en la Zona B con 23 puntos y ya ha asegurado su lugar en los playoffs. Los dirigidos por Damián Ayude han acumulado cinco partidos sin conocer la derrota y buscarán una nueva victoria que les permita soñar con la cuarta posición.
Lectura rápida
¿Qué equipo juega este viernes?
Racing se enfrentará a Barracas Central.
¿Cuándo es el partido?
El partido está programado para este viernes a las 15 horas.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El partido se jugará en el Estadio Claudio Fabián Tapia.
¿Cuál es la situación actual de Racing?
Racing no tiene posibilidades de clasificar a los playoffs y ocupa la duodécima posición en su zona.
¿Qué necesita Barracas Central?
Barracas Central busca una victoria para mantener sus aspiraciones de mejorar su posición en los playoffs.
[Fuente: Noticias Argentinas]