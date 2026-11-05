Creció en condiciones de pobreza, se recibió con el mejor promedio y hoy investiga el Parkinson

Cristina Weber nació en Colonia Aurora, Misiones, en una familia de ocho hermanos que vivía de la producción de tabaco. Creció en condiciones de pobreza extrema, sin ducha ni recursos para comprar champú, y caminaba ocho kilómetros para asistir a la escuela.

En su casa hablaban portugués y recién aprendió español durante la secundaria. Cuando cursaba tercer año, su padre quiso que abandonara los estudios para trabajar en la chacra, pero la intervención del director de la escuela logró que continuara.

Gracias a una beca de la Asociación Conciencia pudo estudiar Bioquímica en la Universidad Nacional de Misiones, donde se recibió a los 24 años con medalla de oro y el mejor promedio. "Cuando yo era chica soñaba en salir de la chacra, y mi objetivo era tener un trabajo en un supermercado", comentó en diálogo con Cadena 3 desde Mendoza, lugar desde el que lleva a cabo su investigación.

Cristina Weber nació en Colonia Aurora, Misiones. (Foto:Gentileza)

Su interés por la bioquímica despertó durante la secundaria, gracias al apoyo de su preceptora. “Cuando miré las materias de bioquímica, dije, bueno voy por ahí", recordó. Este paso la llevó a mudarse a la capital, donde se enfrentó a nuevos desafíos.

Fue la primera de su familia en terminar el secundario y obtener un título universitario. Posteriormente consiguió una beca en el prestigioso Instituto Balseiro, donde conoció las investigaciones sobre enfermedades neurodegenerativas.

Cristina destacó la importancia de la educación como herramienta para superar su situación: "La educación era mi escudo para poder triunfar en la vida". "Mi objetivo es hallar partículas que se puedan utilizar como un método de diagnóstico temprano", explicó.

En 2024 obtuvo una beca doctoral del CONICET y se trasladó a Mendoza. Actualmente investiga biomarcadores que permitan detectar tempranamente el Parkinson mediante análisis de sangre. También realizó una formación en Brasil, donde le ofrecieron continuar su carrera, pero decidió quedarse en Argentina. "Mi objetivo es hallar partículas que se puedan utilizar como un método de diagnóstico temprano", explicó.

Al reflexionar sobre su pasado y el impacto que ha tenido en su familia, señaló: "No solo cambié mi vida, sino que también le di ojos o manera de pensar a ellos". Invita a otros a perseguir sus sueños educativos, afirmando: "La educación realmente te da herramientas, te cambia la vida".

Cristina aseguró que quiere seguir ayudando gente y que quiere hacerlo en Argentina: "Yo no me quiero ir nunca", cerró.

Entrevista de La Argentina Posible.