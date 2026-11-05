Definición de la Tabla Anual: Boca, Argentinos y Rosario Central buscan el título y más copas

Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) -- Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central se enfrentarán este sábado para determinar al campeón de la Tabla Anual en la decimosexta y última fecha del torneo de fútbol argentino. Con gran expectativa y atención a los resultados de otros partidos, los equipos lucharán por el título que les permitirá acceder a tres importantes competencias.

El "Xeneize" jugará contra Defensa y Justicia en el mítico estadio de "La Bombonera"; el "Bicho" recibirá a Huracán en su estadio de La Paternal, mientras que el "Canalla" se medirá ante Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito. Todos estos encuentros se llevarán a cabo de manera simultánea a partir de las 17:30, y el equipo que se consagre campeón tendrá varias recompensas.

Este fin de semana, que se adelantó debido a la visita del Papa León XIV al país, se definirá quién será el Campeón de Liga, un título que reconoce al equipo más regular de la temporada, teniendo en cuenta los puntos acumulados en los torneos Apertura y Clausura de este año. El campeón obtendrá como recompensa un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Además, se clasificará a la Supercopa LPF, que se disputará en un partido único en un terreno neutral, cuya sede y fecha aún están por confirmar. En este encuentro se enfrentarán el campeón de la Tabla Anual y el ganador del Trofeo de Campeones, que se disputará el sábado 19 de diciembre en el Estadio Mario Kempes, en Córdoba, entre Belgrano (ganador del Torneo Apertura) y el equipo que obtenga el Torneo Clausura.

Por otro lado, el campeón también asegurará su participación en la Supercopa Internacional, un evento que reúne a los vencedores del Trofeo de Campeones y al primer equipo de la Tabla Anual, en un partido que se jugará en un estadio neutral por definir. Este encuentro se disputará a 90 minutos, y si hay empate, se extenderá a tiempo extra y, si es necesario, se decidirá por penales. Las últimas dos ediciones fueron ganadas por Estudiantes de La Plata, mientras que en 2023 el título fue para River Plate.