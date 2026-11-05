¿Jurassic Park podría existir en el mundo actual? Hallan células de sangre en un fósil
Científicos detectaron glóbulos rojos fosilizados y rastros de hemo en un dinosaurio brasileño de 115 millones de años.
05/11/2026 | 15:12Redacción Cadena 3
FOTO: Dinosaurios (imagen creada con IA).
Un equipo internacional de investigadores liderado por la Universidad de Curtin (Australia) confirmó el hallazgo de glóbulos rojos fosilizados con rastros químicos de hemo —el componente de la hemoglobina que transporta oxígeno— en el hueso de la pata de un dinosaurio descubierto en Brasil.
La revelación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, marca la primera vez que se confirma químicamente la presencia de compuestos derivados de la sangre en un fósil de semejante antigüedad.
El ejemplar pertenece a la especie Aratasaurus museunacionali, un terópodo carnívoro juvenil de 3,1 metros de largo y 34 kilos que habitó durante el Cretácico Inferior en la Formación Romualdo, al noreste brasileño.
El mito de la clonación y la postura de la cienciaPese al entusiasmo que despierta la posibilidad de recrear un "Parque Jurásico", los especialistas fueron tajantes: el hallazgo no contiene ADN recuperable ni abre las puertas a la clonación.
"No hemos recuperado ADN de dinosaurio, pero sí una huella molecular de sangre de un animal que vivió hace 115 millones de años. La idea de Parque Jurásico depende fundamentalmente de tener información genética, y aquí no hay un genoma", aclaró la geoquímica orgánica Kliti Grice, autora principal del estudio.
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En la misma línea, Steve Brusatte, paleontólogo de la Universidad de Edimburgo y asesor de la franquicia cinematográfica, enfatizó que no se trata de sangre líquida sino de un eco mineral.
La preservación excepcional del tejido dentro de los canales vasculares óseos ocurrió gracias a un entierro rápido en un entorno bajo en oxígeno y a la acción protectora del mineral hausmannita, que actuó como una cápsula del tiempo natural.
Una ventana hacia la biología antiguaAunque no permitirá revivir especies extintas, el descubrimiento es considerado un hito revolucionario por los paleontólogos, ya que demuestra que los fósiles albergan mucha más información química y biomolecular de la que se creía posible.
A partir de este antecedente, los investigadores desarrollarán nuevas técnicas para extraer datos sobre la fisiología, el metabolismo y la biología interna de animales extintos analizando piezas que ya se encuentran preservadas en museos de todo el mundo.
Lectura rápida
¿Qué se descubrió en Brasil? Un hallazgo de glóbulos rojos fosilizados con rastros químicos de hemo en el hueso de un dinosaurio.
¿Quién lideró la investigación? Un equipo internacional liderado por la Universidad de Curtin (Australia).
¿Cuándo ocurrió el hallazgo? El hallazgo se refiere a un dinosaurio que vivió hace 115 millones de años.
¿Dónde se encontró el fósil? En la Formación Romualdo, al noreste de Brasil.
¿Por qué es importante el descubrimiento? Es considerado un hito revolucionario que demuestra que los fósiles pueden contener más información química de lo que se creía.