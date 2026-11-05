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Detenido el 'Gordo Tilín', jefe narco que operaba en Fuerte Apache y generaba temor en la zona

El arresto del cabecilla de 24 años se produjo en Moreno, tras una investigación que lo seguía por homicidio y venta de drogas, entre otros delitos graves.

05/11/2026 | 18:34Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 5 noviembre (NA) -- La Policía Bonaerense detuvo recientemente a un individuo conocido como 'Gordo Tilín', quien lideraba una organización delictiva que operaba en el complejo habitacional Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, ubicado en la localidad de Ciudadela.

El arrestado, de 24 años e identificado con las iniciales G.A.G, contaba con una orden de captura por delitos graves como homicidio agravado, amenazas coactivas, usurpaciones violentas y venta de drogas.

La captura fue resultado de un exhaustivo trabajo de investigación que incluyó el análisis de información de campo y seguimientos encubiertos, permitiendo rastrear los movimientos del sospechoso fuera de su zona habitual. Finalmente, los efectivos lograron interceptarlo en la localidad de Moreno, cuando se encontraba en un automóvil de alquiler.

Según los informes de la investigación judicial, 'Tilín' encabezaba una violenta red delictiva dedicada a la venta de estupefacientes, préstamos usurarios y la coacción para despojar viviendas en el interior de los monoblocks del barrio Ejército de los Andes. Las familias eran amedrentadas con armas de fuego para ser expulsadas de sus hogares. Además, se le relaciona con varios enfrentamientos armados recientes en la misma área, y enfrenta acusaciones por homicidio agravado y lesiones graves.

Tras su arresto, el detenido fue trasladado a la comisaría correspondiente y se encuentra a disposición de la fiscalía y el juzgado que llevan su caso para la indagatoria y cumplimiento de las medidas judiciales pertinentes.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido?
El 'Gordo Tilín', líder de una organización narco en Fuerte Apache.

¿Qué delitos se le imputan?
Homicidio agravado, amenazas coactivas, usurpaciones violentas y venta de drogas.

¿Dónde fue capturado?
En Moreno, mientras se trasladaba en un automóvil de alquiler.

¿Cuál era su modus operandi?
Coacción para despojar viviendas y venta de estupefacientes, amedrentando a las familias.

¿Qué sucederá ahora con él?
Fue trasladado a la comisaría y está a disposición de la justicia para su indagatoria.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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