FOTO: Córdoba: detuvieron a un hombre por causar graves quemaduras a su pareja

Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) -- Un hombre fue detenido este jueves en la localidad cordobesa de Santa Rosa de Calamuchita, acusado de provocar graves quemaduras a su pareja, una mujer de 33 años, quien se encuentra hospitalizada con lesiones en el 36 por ciento de su cuerpo.

El sujeto, de 27 años, fue arrestado durante un operativo que se llevó a cabo hoy en una vivienda del barrio Villa Santarelli de esa localidad, situada a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, y enfrenta cargos por lesiones graves calificadas por el vínculo, según confirmaron fuentes judiciales.

La agresión ocurrió el martes pasado, cuando el joven atacó a su pareja, por motivos que aún se desconocen, rociándola con alcohol y luego prendiéndola fuego, lo que le causó quemaduras en el rostro, cuello, tórax, espalda y brazos, poniendo en peligro su vida.

Vecinos alertaron a la policía local, quienes trasladaron a la mujer al Hospital Regional de Santa Rosa de Calamuchita, donde quedó internada, y posteriormente fue derivada a otro centro de salud en la capital provincial.

Por su parte, el detenido fue llevado a la comisaría y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Número 2 de Río Tercero, a cargo de Nicolás Torres.