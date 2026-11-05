Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy jueves 5 de noviembre.
El sorteo número 26606 de la quiniela nocturna se realizó el jueves 5 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 4112, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Soldado)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26606, correspondiente a la quiniela nocturna, se llevó a cabo el jueves 5 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 4112, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Soldado).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4112
2° 8970
3° 1409
4° 1383
5° 2238
6° 1150
7° 8727
8° 2026
9° 3511
10° 6285
11° 8260
12° 1722
13° 7508
14° 1789
15° 8252
16° 4067
17° 8534
18° 3559
19° 3550
20° 0387
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26606 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 5 de noviembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4112.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Soldado).
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados van del 4112 al 0387, en orden de posición.