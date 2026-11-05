Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy jueves 5 de noviembre.

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El número de sorteo 26606, correspondiente a la quiniela nocturna, se llevó a cabo el jueves 5 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 4112, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Soldado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4112

2° 8970

3° 1409

4° 1383

5° 2238

6° 1150

7° 8727

8° 2026

9° 3511

10° 6285

11° 8260

12° 1722

13° 7508

14° 1789

15° 8252

16° 4067

17° 8534

18° 3559

19° 3550

20° 0387