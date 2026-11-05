En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Gimnasia (LP) vs. Belgrano

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

La Casita del Blues

José Palazzo

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy jueves 5 de noviembre.

El sorteo número 26606 de la quiniela nocturna se realizó el jueves 5 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 4112, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Soldado)'.

05/11/2026 | 21:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El número de sorteo 26606, correspondiente a la quiniela nocturna, se llevó a cabo el jueves 5 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 4112, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Soldado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4112
2° 8970
3° 1409
4° 1383
5° 2238
6° 1150
7° 8727
8° 2026
9° 3511
10° 6285
11° 8260
12° 1722
13° 7508
14° 1789
15° 8252
16° 4067
17° 8534
18° 3559
19° 3550
20° 0387

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26606 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 5 de noviembre a las 21:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4112.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Soldado).

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados van del 4112 al 0387, en orden de posición.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf