Gimnasia se impuso ante Belgrano y se acerca a la Libertadores en la tabla anual

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) - Gimnasia de La Plata superó 2 a 1 a Belgrano en el cierre del Torneo Clausura, gracias a los goles de Lucas Janson y Agustín Auzmendi, mientras que Alcides Benítez descontó para el equipo cordobés. Con esta victoria, el "Lobo" se posiciona cuarto en la tabla anual con 57 puntos, a un paso de la clasificación a la Copa Libertadores, dependiendo de los resultados de los equipos que se encuentran en las primeras posiciones.

El conjunto platense ya había asegurado el tercer puesto en la Zona B, acumulando 31 puntos, igualando a los líderes Rosario Central y Argentinos Juniors, que aún deben disputar su partido por el título junto a Boca Juniors.

En el ámbito anual, Gimnasia necesita que ni Vélez (56) ni Independiente Rivadavia (56) sumen en esta fecha para mantener su posición como cuarto. Si Boca, Rosario Central o Argentinos ganan el Clausura, el "Lobo" obtendrá un lugar directo en la Libertadores.

Además, el "Xeneize" podría jugar un papel clave al liberar su cupo en la tabla anual si logra conquistar la Copa Sudamericana el próximo 21 de noviembre contra Atlético Mineiro, lo que beneficiaría al equipo platense.

Por su parte, Belgrano, que finalizó el torneo con una racha negativa, se ubicó décimo en la tabla anual con 49 puntos, aunque ya tenía asegurado su lugar en la Libertadores 2027 tras haber ganado el Torneo Apertura ante River en la primera mitad del año.

El encuentro en el "Bosque" fue intenso, comenzando con el dominio de Gimnasia, que abrió el marcador a los seis minutos con un cabezazo de Lucas Janson tras un centro desde la izquierda.

Más tarde, a los 27 minutos, Agustín Auzmendi amplió la ventaja tras un buscapié, aunque inicialmente el asistente cobró offside. Sin embargo, tras la revisión en el VAR, el gol fue validado, estableciendo un 2 a 0 parcial para el "Lobo".

El descuento de Belgrano llegó en el minuto de adición de la primera mitad, cuando Alcides Benítez aprovechó un rebote en el área tras un cabezazo, marcando así el 2 a 1.

En el segundo tiempo, Belgrano intentó empatar en varias ocasiones, pero el arquero Harlen Castillo se destacó como la figura del partido, manteniendo el resultado a favor de Gimnasia.