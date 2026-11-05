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Cómo vive Tim Payne y su familia el escándalo en Paraguay: "Es muy angustiante"

El futbolista se mudó al país tras su pase al Olimpia. Sin embargo, la realidad cambió tras la crisis financiera que llevó a la renuncia del presidente Santiago Peña.

05/11/2026 | 15:59Redacción Cadena 3

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Tim Payne junto a su pareja, Michelle Peters (Foto: @timpayne__)

FOTO: Tim Payne junto a su pareja, Michelle Peters (Foto: @timpayne__)

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Tim Payne se convirtió en un nombre popular durante el Mundial de fútbol, gracias a un influencer argentino que buscó dar a conocer al futbolista "menos conocido" de la Copa del Mundo. Su popularidad creció tanto que pasó de tener 4,517 seguidores en Instagram a más de cinco millones. A pesar de que Nueva Zelanda no avanzó más allá de la fase de grupos, Payne atrajo la atención en el mercado de pases y el Olimpia de Paraguay concretó su fichaje. En agosto, el futbolista dejó el Wellington Phoenix de Nueva Zelanda y se mudó a Paraguay con su esposa, Michelle Peters, y su hijo de un año.

Desde su llegada, Payne se integró rápidamente al equipo titular del Olimpia. El miércoles, el club logró una victoria convincente de 4-1 sobre Deportivo Recoleta en la liga paraguaya, y el futbolista neozelandés jugó los 90 minutos. Esta victoria posicionó al Olimpia en la cima del Torneo Clausura y los dejó a solo cuatro fechas de un título importante. Sin embargo, la alegría del triunfo se vio empañada por un escándalo financiero en Paraguay.

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Michelle Peters, esposa de Tim Payne, se encontró en medio de la crisis que afectó al Ueno Bank, el cual fue intervenido por el Banco Central del Paraguay después de que se detectaron irregularidades en su funcionamiento.

La crisis de Ueno Bank dejó a unos 2,9 millones de clientes sin acceso a sus cuentas y desencadenó una investigación judicial y una conmoción política en Paraguay. El presidente Santiago Peña anunció su renuncia este jueves 5 de noviembre, en medio de las protestas y los cuestionamientos por sus vínculos con el grupo propietario de la entidad.

Pese a su situación privilegiada, Michelle Peters decidió no permanecer en silencio. Compartió en sus historias de Instagram un mensaje advirtiendo sobre la desinformación que circulaba en medio de la crisis. "Cuidado con las fake news; con todo lo que está pasando, están circulando demasiados rumores sobre los bancos y mensajes que generan pánico", escribió, añadiendo la importancia de no retirar dinero masivamente por miedo.

En otro mensaje más personal, Michelle expresó su empatía hacia quienes sufrían por la incertidumbre financiera. "Vi un video de un señor llorando afuera del banco y se me partió el corazón", compartió. La esposa de Payne enfatizó que "nadie debería tener que preocuparse por cómo acceder a lo que es suyo" y mostró su apoyo a la población paraguaya en este difícil momento.

El posteo de la pareja de Tim Payne. (Captura)

"Es muy angustiante pensar en tantas personas viviendo esta incertidumbre con el dinero que tanto les costó ganar”, agregó.

Desde su llegada a Asunción, Tim y Michelle se adaptaron a su nueva vida. Michelle, de 32 años, es fotógrafa profesional y dejó su negocio en Nueva Zelanda para acompañar a su esposo en esta nueva etapa. Con raíces costarricenses, habla español con fluidez y ha logrado entender el humor latinoamericano, lo que contribuyó a la popularidad de Tim en Paraguay.

Lectura rápida

¿Quién es Tim Payne?
Es un futbolista neozelandés que ganó popularidad durante el Mundial de fútbol gracias a un influencer argentino.

¿Qué ocurrió con Ueno Bank?
Fue intervenido por el Banco Central del Paraguay debido a irregularidades, afectando a 2,9 millones de clientes.

¿Cuándo renunció el presidente Santiago Peña?
El presidente anunció su renuncia el jueves 5 de noviembre en medio de protestas.

¿Qué hizo Michelle Peters respecto a la crisis?
Compartió mensajes en Instagram advirtiendo sobre la desinformación y la importancia de no retirar dinero masivamente.

¿Cómo se adaptaron Tim y Michelle a Paraguay?
Se mudaron a Asunción, donde Michelle, fotógrafa profesional, dejó su negocio en Nueva Zelanda para acompañar a su esposo.

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