Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este viernes 6 de noviembre

FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 6 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 15°. La sensación térmica es de 16°. La humedad se encuentra en un 99%, lo que genera una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el este-noreste, y la presión atmosférica es de 1010 hPa.

El clima hoy viernes 6 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad que podría alcanzar hasta 3.6 m/s. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, pero el cielo despejado permitirá disfrutar de un día agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario traerán variaciones en el clima. El sábado 7 de noviembre, la mínima será de 12° y la máxima de 22°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 8, se espera un día soleado con mínimas de 9° y máximas de 24°. El lunes 9, las temperaturas oscilarán entre 11° y 27°, manteniendo el cielo despejado. El martes 10, se anticipan lluvias ligeras con mínimas de 14° y máximas de 27°. Finalmente, el miércoles 11, se prevé un aumento en las temperaturas, alcanzando mínimas de 18° y máximas de 33° con cielo nublado.