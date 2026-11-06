Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este viernes 6 de noviembre
Este viernes 6 de noviembre, Rosario presenta un día con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 15° y 24°. Ideal para disfrutar al aire libre antes de la llegada de lluvias.
FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 6 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en este momento.
Ahora
Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 15°. La sensación térmica es de 16°. La humedad se encuentra en un 99%, lo que genera una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el este-noreste, y la presión atmosférica es de 1010 hPa.
El clima hoy viernes 6 de noviembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad que podría alcanzar hasta 3.6 m/s. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, pero el cielo despejado permitirá disfrutar de un día agradable.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Rosario traerán variaciones en el clima. El sábado 7 de noviembre, la mínima será de 12° y la máxima de 22°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 8, se espera un día soleado con mínimas de 9° y máximas de 24°. El lunes 9, las temperaturas oscilarán entre 11° y 27°, manteniendo el cielo despejado. El martes 10, se anticipan lluvias ligeras con mínimas de 14° y máximas de 27°. Finalmente, el miércoles 11, se prevé un aumento en las temperaturas, alcanzando mínimas de 18° y máximas de 33° con cielo nublado.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en Rosario?
Se espera un día soleado con temperaturas entre 15° y 24°.
¿Cómo están las condiciones actuales?
El cielo está despejado, con una temperatura de 15° y una humedad del 99%.
¿Qué pronóstico hay para el fin de semana?
El sábado se esperan lluvias ligeras, mientras que el domingo será soleado.
¿Cuál es la sensación térmica actual?
La sensación térmica actual es de 16° debido a la alta humedad.
¿Qué cambios se anticipan para la próxima semana?
Se prevén temperaturas más altas y algunas lluvias a mediados de la semana.