Violento choque entre camiones en autopista Rosario-Santa Fe: un conductor en el Heca

Un impactante siniestro vial entre dos camiones provocó un importante operativo de emergencia en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura del kilómetro 9, en jurisdicción de Capitán Bermúdez. Uno de los vehículos cruzó completamente de carril, atravesó el guardarraíl e impactó de frente contra otro transporte. Como consecuencia, uno de los camioneros sufrió graves lesiones, quedó atrapado en la cabina y debió ser rescatado por los bomberos. Fue trasladado en helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), de Rosario.

La colisión se produjo cuando uno de los camiones circulaba en dirección a Santa Fe y, por causas que todavía no fueron establecidas, perdió el control y atravesó la separación entre ambas manos de la autopista. Durante su recorrido arrastró parte del guardarraíl y también habría rozado una de las columnas de alumbrado, hasta terminar sobre los carriles con sentido hacia Rosario.

Allí impactó de frente contra otro camión que circulaba por el carril central. La segunda unidad recibió el impacto más fuerte: fue arrastrada varios metros y terminó volcada sobre la banquina, con su carga desparramada.

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El conductor de este último vehículo quedó atrapado dentro de la cabina y debió ser rescatado por los bomberos de Capitán Bermúdez. El hombre permaneció consciente durante el operativo, aunque sufrió fracturas en sus extremidades inferiores, incluida una fractura expuesta. Luego de ser liberado y estabilizado por los equipos médicos, fue trasladado en helicóptero sanitario al HECA.

Por su parte, el conductor del camión que habría perdido el control también se encontraba consciente y fue derivado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron bomberos, personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, efectivos de la Policía de Santa Fe y equipos sanitarios. El operativo se activó bajo código rojo ante el reporte inicial de personas atrapadas.

El choque obligó a interrumpir completamente la circulación en la mano de la autopista que se dirige hacia Rosario y provocó importantes demoras, con varios kilómetros de vehículos acumulados. Se dispusieron desvíos en los accesos de San Lorenzo y Fray Luis Beltrán.

En sentido hacia Santa Fe, en tanto, el tránsito permaneció habilitado, aunque con circulación lenta por la presencia de los equipos de emergencia y la reducción de velocidad de los automovilistas.

Informe de Agostina Meneghetti.